Thiem s'offre Nadal et une finale à Barcelone

Tenant du titre et 11 fois vainqueur à Barcelone, Nadal, âgé de 32 ans, s'arrête en demi-finale comme à Monte-Carlo, une semaine plus tôt, et échoue à se qualifier pour une 12e finale en Catalogne.

Les retrouvailles sur terre battue entre les deux derniers finalistes à Paris ont nettement tourné à l'avantage de Dominic Thiem qui sera en quête, dimanche face à Medvedev, d'un deuxième trophée cette année après son titre à Indian Wells mi-mars.