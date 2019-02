Félix Auger-Aliassime surprend Fabio Fognini à Rio

Félix Auger-Aliassime a surpris Fabio Fognini 6-2 et 6-3 au premier tour de l'Omnium de Rio, mardi.

Cette victoire lui permettra d'accéder au top 100 de l'ATP lors du prochain classement, la semaine prochaine.

Le Montréalais de 18 ans est 104e au monde, tandis que l'Italien de 31 ans est 16e. Fognini était la deuxième tête de série au Brésil.

Auger-Aliassime a converti trois balles de bris sur cinq. Fognini a eu cinq chances du genre, sans capitaliser.

Auger-Aliassime signe un deuxième gain contre un joueur du top 20. À la Coupe Rogers à Toronto l'an dernier, il a vaincu Lucas Pouille, qui était alors 18e.

Le Québécois aura comme prochain rival Christian Garin, du Chili. Il est 91e.

Le Canada, l'Italie et les États-Unis vont former l'un des six groupes lors des finales de la Coupe Davis en novembre, à Madrid.