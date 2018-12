 Juan Martin Del Potro forfait pour l'Omnium d'Australie 

« Ma guérison suit son cours et je vous dirai plus tard où je pourrai effectuer mon retour sur un court. Malheureusement, ce ne sera pas en Australie. Vous me manquez tous », a écrit Del Potro, #5 mondial, sur son compte Twitter.

« Mais je suis content des progrès réalisés (concernant sa guérison). Bonne année et profitez bien », a ajouté le champion argentin, à côté d'un dessin de deux coupes de Champagne et d'un bouchon en train de sauter.