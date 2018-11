Félix Auger-Aliassime prêt pour la suite

Félix Auger-Aliassime a disputé 30 tournois et 70 matchs cette saison. Il a aussi fait trois fois le tour du monde et ne cache pas son plaisir d'être de retour au Québec pour quelques semaines avant de reprendre le boulot.

«Je suis encore un adolescent! J'adore jouer au tennis, et c'est la carrière dont je rêve depuis que je suis petit, mais là, j'avais hâte de passer du temps avec ma famille», a avoué l'athlète de 18 ans, hier, en point de presse au stade IGA.

Avec deux titres en tournois challengers, quelques excellentes performances dans des tournois de l'ATP et une première qualification en Grand Chelem, Auger-Aliassime a connu une saison exceptionnelle, même s'il s'est arrêté à quelques places du top 100.

«Il aurait suffi d'ajouter une ou deux victoires, à la Coupe Rogers ou au début de l'année par exemple, pour atteindre l'objectif [du top 100]. Je sens que j'y ai ma place, j'en ai d'ailleurs battu plusieurs joueurs.

«Ça a été un début d'année compliqué, avec une blessure qui m'a fait rater les deux premiers mois, mais à partir de l'été, j'ai vraiment suivi une courbe ascendante. Je sentais que je jouais de mieux en mieux, avec de bonnes victoires et en gagnant beaucoup de confiance.

«Remporter deux tournois a évidemment été spécial, pour toute l'équipe. Ça veut dire qu'on a été parfait ces semaines-là. Je suis toutefois aussi très fier d'avoir obtenu ma qualification pour les Internationaux des États-Unis, mon premier Grand Chelem.»

Louis Borfiga, directeur du développement à Tennis Canada, a confirmé: «Il a connu une très bonne saison, le plus important, au-delà des résultats, étant que son jeu s'est beaucoup amélioré. Il a surtout joué sur la terre battue - car on pense qu'il pourra gagner Roland-Garros un jour - et il a progressé dans tous les secteurs du jeu.»

L'entraîneur Guillaume Marx, qui partage le travail avec Frédéric Fontang, a souligné: «Sur le circuit, il y a de gros serveurs, de gros retourneurs, et Félix a eu besoin d'une période d'adaptation. Il a beaucoup amélioré son service et ses statistiques ont été bien meilleures à partir du milieu de la saison.

«En général, tout est plus solide dans son jeu. Il peut ainsi se permettre de jouer de façon un peu plus sûre, sans prendre autant de risques, et cela va lui permettre de remporter des matchs sans nécessairement jouer à son meilleur niveau.»

Une saison excitante

Actuellement 108e mondial, Auger-Aliassime et son équipe ne se sont pas encore fixé d'objectifs précis pour la saison prochaine, si ce n'est de vite grimper au classement afin d'accéder directement à des tournois plus relevés.

La santé du joueur sera aussi une priorité, le tennis masculin étant de plus en plus exigeant sur le plan physique. Blessé à un genou au début de l'année, on l'a vu, Auger-Aliassime a encore été ralenti à la toute fin par de petites blessures qui l'ont privé d'une dernière chance de percer le top 100.

«Il aurait pu jouer si cela avait été un tournoi important, mais nous ne voulions pas terminer la saison avec une grosse blessure, a souligné Guillaume Mark. Nous reprendrons l'entraînement le 1er décembre, à l'Académie IMG en Floride, pour une vingtaine de jours. C'est très court, car le travail de préparation est fondamental avant une longue saison.»

Après avoir surtout disputé des tournois Challenger en 2018, Auger-Aliassime donnera la priorité aux tournois du circuit ATP la saison prochaine. Il ne disputera des Challenger qu'en «appoint», quand il aura des trous dans son programme. Et ça commencera très vite, dès la fin de décembre.

«Je devrais jouer un tournoi avant les Internationaux d'Australie: à Pune en Inde, à Doha ou à Brisbane, a souligné Auger-Aliassime. J'irai ensuite à Melbourne. Je ne sais pas encore si j'aurai une place dans le tableau principal, ça dépendra des forfaits, mais si je dois passer par les qualifications, je le ferai.»

Confiant et en santé, Félix est visiblement prêt à aborder une saison qui s'annonce excitante.