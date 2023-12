Eye of The Tiger Management La carte du gala du 13 janvier maintenant connue

(Montréal) Trois autres combats de championnat seront présentés dans le cadre du gala de boxe qui mettra en vedette le champion du monde unifié des mi-lourds, Artur Beterbiev, et Callum Smith le 13 janvier prochain au Centre Vidéotron, a annoncé Eye of The Tiger Management jeudi.