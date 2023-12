The Netflix Slam Un match entre Nadal et Alcaraz à Las Vegas et sur Netflix

(Paris) Un match-exhibition entre Carlos Alcaraz, N.2 mondial, et l’homme aux 22 Majeurs Rafael Nadal, de retour en 2024 après un an sans jouer, aura lieu le 3 mars à Las Vegas, a annoncé lundi la plateforme de streaming Netflix qui organisera et diffusera l’évènement.