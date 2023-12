PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime élus joueurs de l’année

(Toronto) Les Québécois Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime ont été nommés les joueurs de simple de l’année par Tennis Canada, mardi.

La Presse Canadienne

Chez les femmes, Fernandez a été honorée pour une quatrième année consécutive.

En 2023, l’athlète de 21 ans a été finaliste en double aux Internationaux de France, et elle a décroché son troisième titre en simple en carrière à Hong Kong. Fernandez a couronné sa saison de rêve en contribuant à la conquête canadienne de la coupe Billie Jean King.

Pour sa part, Auger-Aliassime a reçu le titre de joueur de l’année pour une troisième année d’affilée.

L’athlète de 23 ans a surmonté un début de saison difficile pour terminer l’année avec des résultats encourageants. Il a notamment défendu avec succès son titre à Bâle, et aidé Équipe Monde à vaincre Équipe Europe à la Coupe Laver.

PHOTO CRISTINA QUICLER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Leylah Fernandez

Par ailleurs, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et le Britanno-Colombien Vasek Posposil ont mérité le titre de joueur de double de l’année, tandis que l’Ontarienne Marina Stakusic et le Québécois Gabriel Diallo ont obtenu le titre de joueur de simple le plus amélioré.

De plus, l’Ontarienne Nadia Lagaev et le Saskatchewanais Keegan Rice ont été nommés les joueurs d’âge junior de l’année, alors que la Québécoise d’origine polonaise Natalia Lanucha et l’Ontarien Robert Shaw ont décroché le prix d’excellence dans la catégorie joueur de tennis en fauteuil roulant de l’année.

« Nous tenons à féliciter tous les lauréats des Prix d’excellence de cette année », a mentionné Gavin Ziv, chef de la direction de Tennis Canada.

« Si le premier triomphe du Canada à la Coupe Billie Jean King et la conquête d’un premier titre de double féminin d’un tournoi du Grand Chelem ont été les principaux faits d’armes, cela n’enlève rien à toutes les autres superbes réalisations sur les terrains », a-t-il ajouté.