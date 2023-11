« Je m’en vais là pour gagner l’or. Je veux écrire l’histoire. » Tammara Thibeault est bien claire : elle veut rapporter la première médaille olympique canadienne en boxe en 27 ans. C’est son ultime défi chez les boxeuses amateurs, avant de faire le grand saut chez les professionnelles…

La boxeuse de Shawinigan est de retour de Santiago, où elle prenait part aux Jeux panaméricains. Là-bas, elle a coché deux cases importantes dans sa to-do : se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, ses deuxièmes, et remporter l’or.

Thibeault a obtenu son billet pour la Ville Lumière en remportant son affrontement de demi-finale des moins de 75 kg contre la Mexicaine Vanessa Ortiz, une victoire de 5-0. Sur place, on lui a remis une fausse carte d’embarquement pour souligner cette réussite. Des photos publiées sur son compte Instagram la montrent tout sourire, ladite carte en main – et à l’envers !

Une fois qualifiée, Thibeault n’avait pas le temps de célébrer ; le lendemain, elle se battait en finale. Même si la pression de se qualifier était tombée, elle voulait se prouver, à elle-même, qu’elle était « capable de surmonter ça ».

« Oui, on s’attendait à aller là, à gagner et à se qualifier. Mais on restait aussi bien ancrés dans le processus. C’est ce qui était important », relate-t-elle à La Presse, mercredi, entre les murs du Club de boxe de l’Est, à Montréal.

En finale, elle affrontait la Panaméenne Atheyna Bylon, une boxeuse qu’elle avait déjà vaincue en finale des Championnats continentaux et des Championnats du monde, en 2022.

« Ce n’était pas n’importe qui. C’était de me demander : comment je me mets dans l’état d’esprit où j’ai la même intention [que la veille] et, surtout, la même concentration ? »

La Québécoise a perdu le premier round au compte de 3-2 – c’est le seul round qui lui a échappé dans toute la compétition. Dans un combat qu’elle qualifie de « désorganisé », ce qui n’est pas dans sa nature, elle a finalement triomphé.

La voilà maintenant médaillée d’or dans toutes les compétitions auxquelles elle a pris part… sauf une.

« Il manque les Jeux. C’est tout ce qu’il me manque ! »

Le processus avant les résultats

La boxeuse de 26 ans prendra ainsi part à ses deuxièmes Jeux olympiques en carrière. Elle s’était inclinée en quarts de finale à Tokyo, en 2021. Après ses résultats des dernières années, elle peut viser l’or sans gêne. Et c’est ce qu’elle fait.

Je n’ai pas le pouvoir de savoir ce qui va se passer dans le futur. C’est sûr que je m’en vais là-bas avec cette intention-là. Je m’en vais là pour gagner l’or. Je veux écrire l’histoire pour le Canada. Tammara Thibeault

La toute dernière médaille olympique canadienne en boxe remonte à il y a 27 ans. En 1996, David Defiagbon avait décroché l’argent chez les poids lourds. Depuis, rien. Niet.

Si elle rapportait une médaille, Thibeault serait aussi la première femme canadienne médaillée de l’histoire en boxe. « C’est une belle chose. C’est ce que je veux. »

Tant de beaux défis. Mais l’athlète apporte immédiatement une précision : « Ça reste les résultats, ça reste une distraction », dit-elle.

C’est mon objectif à 100 %, mais ce que j’ai besoin de faire en tant qu’athlète, c’est de me concentrer sur mon processus et comment je vais me rendre là. […] Moi, j’ai le contrôle sur mes entraînements, sur la façon dont je performe, sur ma préparation. C’est vraiment ça, mon point focus. Tammara Thibeault

« J’ai plus de maturité [qu’en 2021], plus d’expérience, surtout. Je voyage beaucoup. Je suis beaucoup sur le circuit amateur. J’ai une nouvelle équipe, un nouveau coach, ça fait une grosse différence dans les choix qu’on fait, les places où on va et mon développement. »

Après sa semaine de congé, Thibeault reprendra l’entraînement graduellement. Dans les premiers mois de 2024, elle se rendra en Europe et en Asie afin de voir ses futures adversaires.

Prochaine étape

Tammara Thibeault, qui a sensiblement fait le tour en boxe amateur, entend faire le saut chez les professionnelles après les Jeux olympiques de Paris.

« Je pense que j’ai le style, le caractère, le charisme pour faire une différence dans la boxe féminine, fait-elle valoir. C’est un nouveau défi, aussi. Ça fait deux cycles olympiques que je fais et j’adore ce que je fais, mais c’est sûr que j’aimerais un nouveau défi. »

« En plus, maintenant, je peux faire de la boxe professionnelle et amateur en même temps. Je ne me ferme aucune porte. »