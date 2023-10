(Montréal) La boxeuse Tammara Thibeault est ressortie du ring avec le même sourire que celui qu’elle affichait en y entrant vendredi, à son premier combat des Jeux panaméricains. Moins d’un round a suffi à la Québécoise pour vaincre la Dominicaine Milena Altagracia Jimenez Castillo chez les moins de 75 kg.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

La cloche venait tout juste de se faire entendre au Centre d’entraînement olympique. Thibeault a quitté le coin bleu et a frappé durement son opposante au visage. La majorité de ses coups ont atteint la cible par la suite et la Dominicaine est allée au tapis après seulement 40 secondes.

L’officiel a mis fin à l’affrontement avec huit secondes à écouler au premier round. C’était déjà la troisième fois qu’il vérifiait l’état de Castillo.

« La glace est cassée ! » a vite résumé Tammara Thibeault à sa sortie du ring. « Je suis toujours énervée avant un combat. Même si j’ai beaucoup d’expérience, j’ai encore les papillons et je me sens vivante ! Je suis vraiment contente du combat et d’être ici. »

Lorsqu’elle a été présentée par l’annonceur, Thibeault s’est vite retournée et a salué les membres de l’équipe canadienne présents pour l’encourager. Un accueil qui lui a donné des ailes et qui l’a menée à cette première victoire.

« Ça fait vraiment du bien d’être soutenue comme ça ! Ça veut tout dire pour moi. Oui, c’est un sport individuel, mais on travaille en équipe. Ce n’est pas toujours facile, mais à la fin de la journée, on se tient. »

Les quarts de finale de sa catégorie auront lieu mardi prochain, alors que son adversaire demeure à déterminer.

Le chemin parcouru

Tammara Thibeault en est à ses deuxièmes Jeux panaméricains. Elle était la plus jeune boxeuse canadienne au Pérou en 2019.

Elle y avait subi une défaite par décision partagée en demi-finale face à la Colombienne Jessica Caicedo. Cette dernière avait ensuite décroché la médaille d’or, pour la perdre quelques mois plus tard à la suite d’un test antidopage. Résultat : la médaille de bronze de Thibeault a été changée pour une d’argent.

L’athlète de Shawinigan assure qu’elle a grandement évolué au cours des quatre années qui ont suivi. « Plus mature, plus expérimentée, et plus de fun aussi ! » a-t-elle souligné.

Sa feuille de route parle d’elle-même, comprenant une première présence aux Jeux olympiques, un titre de championne du monde et une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

Le changement de médaille aux Jeux panaméricains de Lima fait penser à ceux de la cheffe de mission canadienne à Santiago, Christine Girard, qui a vécu une situation similaire à ces deux présences olympiques. En entrevue avec Sportcom, l’ancienne haltérophile et championne olympique a expliqué comment ces évènements l’ont forgée, dans le sport comme à l’extérieur.

Thibeault partage cette façon de voir les choses, elle qui tentera de se qualifier aux Jeux olympiques de Paris dans les prochains jours en atteignant la finale de sa catégorie.

« Je veux vivre le moment présent, j’essaye d’absorber tout ce qu’il se passe et me concentrer sur mes combats. Ça reste une qualification olympique, mais la seule manière de réussir à me qualifier, c’est en y allant une étape à la fois. »

Victor Tremblay a été le premier boxeur canadien à combattre aux Jeux panaméricains de Santiago jeudi. Il a perdu contre le Brésilien Luiz Gabriel Do Nascimento Chalot Oliveira dans le tableau de 57 kg. Samedi, le Montréalais Keven Beauséjour montera sur le ring face au Chilien Julio Alamos Mumbru, du côté des 80 kg.