Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) n’a pas connu une journée à la hauteur de ses attentes samedi, au Tournoi des Maîtres disputé à Budapest, en Hongrie. La Québécoise a été limitée à seulement deux combats et n’a pas pu atteindre la ronde des médailles dans la capitale hongroise.

Sportcom

La journée de Beauchemin-Pinard avait bien commencé avec une victoire dans un duel âprement disputé contre la Croate Iva Oberan. La Montréalaise a réussi à l’emporter après avoir tiré de l’arrière tôt dans le duel.

« Je me suis fait marquer rapidement, mais j’ai été capable de remonter pour l’emporter. Je suis contente de la façon dont j’ai agi pendant le combat. J’ai gardé la tête froide et ç’a été payant pour gagner », a mentionné Beauchemin-Pinard.

Les choses se sont toutefois corsées pour Beauchemin-Pinard au tour suivant alors qu’elle avait rendez-vous avec la Tchèque Renata Zachova. L’affrontement s’est conclu au terme des quatre minutes règlementaires lors desquelles Zachova avait réussi à marquer un point grâce à un waza-ari. Cette défaite a mis fin à la journée de travail de Beauchemin-Pinard.

« Je me suis encore fait marquer rapidement dans ce deuxième combat. Je savais ce que je devais faire pour remonter la pente, mais je n’ai pas été capable. J’ai essayé fort, mais mon adversaire jouait très défensivement et elle ne recevait pas de pénalité pour non-combativité. Je suis un peu déçu du résultat et de la façon dont le combat s’est déroulé », a-t-elle ajouté.

« Je me suis bien battu en général, sauf les deux séquences où je suis tombée. Je me sentais bien et mon corps suivait, j’avais du rythme, mais les résultats ne sont pas venus, c’est un peu décevant. »

Catherine Beauchemin-Pinard profitera maintenant de plusieurs semaines loin des compétitions pour se reposer et s’entraîner en préparation pour l’année olympique qui débutera sous peu. Elle assure qu’elle retournera à la table à dessin afin d’être au sommet de sa forme pour cette importante saison.

« Je veux travailler ma patience, il faut que je sois plus passive en début de combat. Il ne faut pas que j’en fasse trop. Je vais travailler sur mes stratégies et les semaines à la maison qui arrivent vont faire du bien dans ce long processus qui débute », a-t-elle conclu.

Deux autres Canadiens étaient en action samedi à Budapest. François Gauthier-Drapeau a été défait dès son premier duel dans le tableau des moins de 81 kg face au Néerlandais Frank De Wit au terme de près de 7 minutes de combat.

De son côté, Arthur Margelidon (-73 kg) a profité d’un laissez-passer au premier tour avant de baisser pavillon devant le Moldave Petru Pelivan. Ce dernier a poursuivi sa route jusqu’à la conquête d’une médaille de bronze.

Dimanche, lors de la dernière journée d’activité au Tournoi des Maîtres, les Canadiens Kyle Reyes et Shady El Nahas seront en action chez les moins de 100 kg