Lutte

Kurt Angle ou comment passer du « vrai » au « faux »

Médaillé d’or en lutte olympique ET champion en lutte professionnelle, c’est possible ? C’est ce qu’a accompli Kurt Angle, ancien champion du monde à la WWE. La fierté de Pittsburgh sera de passage au Comiccon de Montréal samedi, pour des séances payantes d’autographes et de photos. Entrevue avec un homme au parcours singulier.