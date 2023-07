Vous savez, quand un chanteur se trompe de ville en s’adressant à la foule ? Ça arrive même aux meilleurs. Le grand Bruce Springsteen s’est déjà mélangé entre Pittsburgh et Cleveland.

C’est aussi arrivé à Kevin Owens, mais en toute honnêteté, il était simplement au téléphone pour une entrevue, pas devant 18 000 spectateurs. Et il ne s’est pas trompé ; il a simplement oublié où il était.

« Salut, Kevin, tu es où dans le monde en ce moment ?

— Euh… cr***, chus où ? »

Ça lui reviendra quelques secondes plus tard. Le lutteur québécois est à Savannah, magnifique ville où Forrest Gump attend le bus en philosophant sur la vie. Et où est enregistré WWE Raw en ce lundi soir.

Owens détaille ensuite son horaire des derniers jours, et on comprend pourquoi il était égaré un instant. Sa semaine a commencé vendredi à Lafayette, en Louisiane, pour le spectacle télévisé SmackDown. De là, trois heures de route l’attendaient pour se rendre à Monroe, toujours en Louisiane, pour le spectacle du samedi.

Ensuite, cinq heures de char pour aller à Mobile, en Alabama, dimanche. Ensuite, sept heures de char pour arriver à Savannah. Ça n’arrête jamais. Kevin Owens

De Savannah, après le spectacle, l’homme de 39 ans prévoyait rouler trois heures pour gagner Charlotte, d’où il s’envolera pour Londres, où sa femme et leurs deux enfants l’attendent. « J’atterris mardi, j’ai le mercredi avec eux. Ensuite, je pars en Irlande pour un show, et ça continue pour la fin de semaine. Après tout ça, on va avoir quelques jours à Paris en famille. Les vacances, entre guillemets, c’est coincé entre les shows.

« La fatigue de la route, on l’accepte. Mais l’éloignement de la famille, c’est un gros sacrifice. Avant, on avait trois, quatre jours à la maison par semaine. Maintenant, si j’ai trois jours à la maison, c’est wow. »

Maintenant en équipe

L’autre aspect dont il faut tenir compte, c’est que lorsqu’il est au travail, celui qui s’appelle Kevin Steen, dans la vraie vie, n’est pas exactement assis dans son fauteuil, les deux pieds sur le bureau.

Par les temps qui courent, il lutte avec son vieil ami Sami Zayn. Depuis WrestleMania 39, en avril, les deux compatriotes québécois sont champions par équipe et compte tenu de leur immense popularité, la WWE leur demande de participer aux galas télévisés du vendredi et du lundi, tandis que la grande majorité des lutteurs sont tenus de travailler à un seul des deux évènements.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Sami Zayn de passage à Montréal en février dernier

Mais comme il lutte maintenant en équipe, on devine que les spectacles sont moins exigeants physiquement, puisqu’ils sont quatre lutteurs à se prêter aux cascades, plutôt que deux. Du moins, c’est ce qu’on pensait.

« Le gros avantage de lutter en équipe, c’est que c’est moins demandant mentalement, parce que plusieurs personnes sont impliquées pour rendre le combat excitant, estime Owens. C’est plus facile d’avoir un bon match en équipe qu’à un contre un. Mais physiquement, on se donne autant. Ce n’est pas comme si ça allait sauver mon corps. »

Au Today Show !

L’horaire d’Owens est si meublé que les promoteurs de la WWE lui ont prévu du temps en cette dernière semaine de juin pour une série d’entrevues destinées à mousser les prochains spectacles au Québec… les 20 et 21 août ! Le grand cirque de la lutte sera alors de passage à Laval et à Québec.

C’est la proverbiale rançon de la gloire, ces moments banals pour le commun des mortels qui deviennent compliqués quand on atteint un certain statut. Ces moments qu’un généreux salaire ne peut acheter.

La vie va vite dans cette industrie, et Owens en a eu une démonstration assez claire le printemps dernier. On vous parlait du titre de champions par équipe que Zayn et lui ont gagné en avril. C’était le samedi, premier soir de WrestleMania. À une autre époque, il fallait deux cassettes pour regarder ce spectacle. Maintenant, il faut deux jours.

PHOTO FOURNIE PAR LA WWE Kevin Owens à WrestleMania 39, en plein salto avant

Bref, le samedi, Owens et Zayn deviennent champions par équipe, en finale du premier soir. Le lendemain, ils participent encore aux « festivités » en intervenant pendant la finale. Or, l’évènement est présenté à Los Angeles le dimanche soir, et le lundi matin ils sont attendus sur le plateau du Today Show, dans les studios de NBC… à Manhattan !

La meilleure ? Le spectacle du lundi soir de la WWE avait lieu à Los Angeles.

« On est arrivés au Today Show, on a fait l’entrevue, et on a rembarqué dans l’avion pour retourner à Los Angeles.

« C’est fantastique d’être champions par équipe. Mais Sami et moi, on se baisse la tête et on passe à travers comme on peut, parce que c’est très chargé et ça vient avec du stress.

« C’est rock and roll, mais ça fait partie de la game, ça vient avec notre position dans la compagnie. Tsé, de pouvoir dire qu’on a fait le Today Show… Si tu regardes nos carrières, on était deux jeunes, il a grandi à Laval, moi, à Marieville. Ce n’est pas quelque chose que beaucoup de gens auraient pu prédire ! »