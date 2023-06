Louis Krieber-Gagnon (-90 kg) a été le seul représentant du pays à signer une victoire en conclusion du Grand Chelem de judo d’Oulan-Bator, dimanche, en Mongolie. L’autre Canadien en action, Kyle Reyes (-100 kg), a été défait en deuxième ronde après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour. Tous les deux n’ont pas obtenu de classement.

Sportcom

Pour l’équipe canadienne, il s’agit d’un scénario semblable à celui de la veille alors que Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) et François Gauthier-Drapeau (-81 kg) avaient tous les deux vu leur journée prendre fin au deuxième tour.

Un contraste avec la journée de vendredi qui avait permis au pays de monopoliser les deux premières marches du podium féminin des moins de 57 kg grâce aux prestations de Christa Deguchi et Jessica Klimkait, respectivement médaillées d’or et d’argent.

L’entraîneur national Antoine Valois-Fortier affirme que la présence de l’équipe canadienne dans la capitale mongole était une bonne chose, même si les athlètes n’ont pas eu beaucoup de repos depuis la présentation des Championnats du monde au début mai.

« Ça faisait partie de mes réflexions [à savoir si nous allions ou non à ce tournoi], mais ça nous permet d’enchaîner avec un bon bloc d’entraînement pour préparer le tournoi des Maîtres du début août. C’était important pour moi qu’on se remette dans le bain et qu’on brise la glace ici avant les Masters, question de ne pas avoir une trop grosse pause de compétitions. […] Maintenant, nous entamons une grosse phase d’entraînement et nous aurons des pistes sur lesquelles nous pourrons travailler dans les prochaines semaines. »

Louis Krieber-Gagnon a amorcé sa journée avec un gain contre le Mongol Putsagtseren Ganbaatar. Les choses ont ensuite été plus ardues au tour suivant contre le Hongrois et champion du monde junior 2021, Peter Safrany, qui termine sa journée avec une médaille de bronze.

« Ç’a été serré. J’ai eu mes chances de marquer, comme il a eu les siennes », a reconnu l’athlète de Montréal, en faisant référence à son dernier duel.

« Ç’aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Il y a des situations où j’aurais pu être plus opportuniste. […] Ça fait un peu partie de la game. Malgré tout, je reviens avec des choses à peaufiner à travailler pour les prochains tournois. »

À son combat de deuxième ronde, Kyle Reyes, a baissé pavillon contre le Polonais Piotr Kuczera par waza-ari.

« Son adversaire avait un bon plan de match, il l’a bien neutralisé et Kyle n’a pas su s’exprimer », a analysé son entraîneur.

Kuczera a été vaincu dans une des deux finales pour le bronze et a conclu sa journée en cinquième place.

Les meilleurs judokas canadiens seront de retour à la compétition au tournoi des Maîtres qui s’amorcera le 4 août, à Budapest, en Hongrie.