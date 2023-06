Jessica Klimkait et Christa Deguchi ont prouvé une fois de plus vendredi qu’elles étaient véritablement au sommet de la catégorie des moins de 57 kg en se retrouvant toutes les deux en finale du Grand Chelem de judo d’Oulan-Bator, en Mongolie.

Sportcom

Deguchi, championne du monde en titre a réussi à s’imposer lors de cet affrontement en demeurant patiente et en forçant son adversaire à commettre des erreurs. Klimkait a d’ailleurs été pénalisée à deux reprises lors des 75 premières secondes de l’affrontement.

C’est finalement un troisième shido à l’endroit de Klimkait qui aura procuré la victoire à Christa Deguchi.

« Jessica et Christa ont été convaincantes tout au long de la journée. En finale, mon rôle est plus effacé, je ne veux pas intervenir et je me contente d’encadrer leur réchauffement. Ç’a été un combat tactique en finale qui s’est joué sur les pénalités et c’est Christa qui a finalement eu l’avantage », a mentionné l’entraîneur national Antoine Valois-Fortier.

Pour atteindre la finale du jour, Deguchi a d’abord profité d’un laissez-passer au premier tour avant de venir à bout d’Eunsong Park de la Corée du Sud et d’Altantsetseg Batsukh des Émirats arabes unis. Elle a ensuite eu raison de l’athlète internationale neutre Kseniia Galitskaia, future médaillée de bronze, en demi-finale.

« Christa peut être fière de sa victoire, c’est une grosse étape dans un long processus qui va nous mener jusqu’aux Jeux olympiques de Paris. J’imagine qu’elle est très contente de sa journée. Ça ajoute certainement un petit stress supplémentaire d’affronter une compatriote comme ça, mais elles sont toutes les deux parmi les meilleures au monde et c’est excellent de les voir s’affronter fréquemment », a indiqué Valois-Fortier.

De son côté, Klimkait a eu raison de la Lettone Anastasija Sokirjanska, de la Britannique Nekoda Smythe-Davis et de la Sud-Coréenne Mimi Huh, elle aussi future médaillée de bronze, afin de rejoindre sa compatriote pour l’affrontement ultime.

« Jessica a imposé son rythme lors de ses trois premiers affrontements et elle a effectué de solides projections pour l’emporter. Elle a été impressionnante jusqu’à la fin », a ajouté l’entraîneur.

Il s’agit de la première médaille d’or en Grand Chelem pour Christa Deguchi depuis sa conquête à Bakou en novembre 2022.

Lors du dernier rendez-vous entre les deux Canadiennes, c’est Klimkait qui s’était imposée en grande finale du Grand Chelem de Tel-Aviv en février dernier.

Également en action vendredi à Oulan-Bator, Kelly Deguchi (-52 kg) a été défaite à son seul combat de la journée devant Gal-Od Tserentogtokh de la Mongolie. L’Israélienne Gefen Primo a remporté la médaille d’or de la catégorie.

Samedi, Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) et François Gauthier-Drapeau (-81 kg) seront en action dans la capitale de la Mongolie.

Louis Krieber-Gagnon (-90 kg) et Kyle Reyes (-100 kg) fouleront quant à eux les tatamis dimanche.