François Gauthier-Drapeau et Catherine Beauchemin-Pinard freinés au 2 e tour

François Gauthier-Drapeau (-81 kg) et Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) auraient certainement espéré faire mieux à leur première compétition internationale depuis les Championnats du monde de Doha. Samedi, au Grand Chelem d’Oulan-Bator, en Mongolie, les deux athlètes québécois ont été battus en deuxième ronde dans leur catégorie respective.

Sportcom

La journée avait bien commencé pour Gauthier-Drapeau qui a remporté son premier duel face au Portugais Anri Egutidze en le forçant à prendre trois pénalités.

Les choses se sont toutefois corsées au tour suivant lorsque l’athlète de 25 ans a été surpris par une projection du Bahreïnien Askerbii Gerbekov. Initialement un waza-ari, la reprise vidéo a démontré qu’il s’agissait finalement d’un ippon et la journée de travail de Gauthier-Drapeau s’est terminée ainsi.

« Ce n’était pas la journée que l’on espérait, c’est certain. François a été convaincant lors de son premier combat contre un excellent adversaire. Ensuite, Gerbekov avait déjà battu François dans le passé et il lui a refait le même coup avec une technique similaire, il va falloir qu’on retourne à la table à dessin pour revoir le tout », a mentionné l’entraîneur Antoine Valois-Fortier.

Le Japonais Kenya Kohara a remporté la médaille d’or chez les moins de 81 kg en s’imposant devant le Sud-Coréen Joonhwan Lee en finale.

De son côté, Catherine Beauchemin-Pinard profitait d’un laissez-passer au premier tour avant de retrouver la Sud-Coréenne Chaewon Shin au deuxième tour. Ce combat a été âprement disputé et a même nécessité du temps supplémentaire au cours duquel les deux adversaires ont reçu leur deuxième pénalité respective de l’affrontement.

Malheureusement, la Montréalaise a reçu un troisième shido lors de la prolongation, ce qui a immédiatement procuré la victoire à son adversaire.

« La Sud-Coréenne avait un style particulier qui ne plaisait pas nécessairement à Catherine. Somme toute, elle a été capable de livrer un excellent début de combat. Catherine n’était peut-être pas au sommet de sa forme et le combat s’est éternisé où elle a finalement été pénalisée pour non-combativité, ce qui a mis fin à ses chances », a expliqué Valois-Fortier.

La Japonaise Nami Nabekura, championne il y a un an jour pour jour à Oulan-Bator, a défendu son titre avec succès dans la capitale de la Mongolie en défaisant la Hongroise Szofi Ozbas lors du duel ultime.

Malgré les résultats en deçà des attentes de ses athlètes, l’entraîneur Valois-Fortier voit tout de même un peu de positif dans cette deuxième journée de Grand Chelem.

« On sort d’une grosse période avec notamment les Championnats du monde. C’est normal que les athlètes ne soient pas au sommet de leur forme. Ça nous donne une bonne vue d’ensemble pour savoir sur quoi se concentrer dans les prochaines semaines afin de revenir en force le plus tôt possible. »

Dimanche, lors de la dernière journée d’activité en Mongolie, Louis Krieber-Gagnon (-90 kg) et Kyle Reyes (-100 kg) seront les deux derniers Canadiens à fouler les tatamis.