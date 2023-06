Le boxeur québécois Simon Kean se mesurera à l’Italien Guido Vianello dans un combat poids lourds prévu pour 10 rounds, en demi-finale du gala du 19 août au Centre Vidéotron à Québec.

La Presse Canadienne

Âgé de 34 ans et originaire de Trois-Rivières, Kean tentera de signer une 24e victoire en 25 combats chez les professionnels. De ses 23 victoires jusqu’à maintenant, 22 ont été inscrites avant la limite.

Ce fut notamment le cas lors de sa dernière sortie, le 23 mars dernier au Casino de Montréal, alors qu’il a défait l’Américain Eric Molina au septième assaut.

Vianello est âgé de 29 ans et compte 10 victoires en 11 duels, dont neuf par mise hors de combat.

Le duel principal de cette soirée de boxe de Eye of the Tiger Management mettra en présence le mi-lourd Artur Beterbiev, champion du monde unifié WBC, IBF et WBO, face au Britannique Callum Smith.