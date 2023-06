PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’EYE OF THE TIGER

Moreno Fendero se joint à Eye of the Tiger Management

Eye of the Tiger Management (EOTTM) compte un pugiliste de plus au sein de son écurie avec l’embauche du Français Moreno Fendero, un boxeur gaucher qui évoluait dans la division des 75 kg chez les amateurs.

La Presse Canadienne

Le président d’EOTTM, Camille Estephan, en a fait l’annonce dans un communiqué de presse, vendredi.

Estephan a précisé que Fendero fera son passage chez les professionnels dans la division des 160 livres le 19 août au Centre Vidéotron de Québec, en marge du combat d’unification des mi-lourds opposant le triple champion Artur Beterbiev à Callum Smith.

Le boxeur de 24 ans s’est initié à la boxe en 2015. Après seulement quelques mois d’entraînement, il s’est taillé une place au sein de l’équipe nationale de France et a notamment été sacré vice-champion junior du pays en 2016 puis médaillé d’or en 2017.

Chez les seniors, Fendero a notamment été champion de France deux fois, en plus de décrocher la troisième position aux Championnats d’Europe puis aux Championnats mondiaux élites de 2023.

Son camp d’entraînement en marge de l’affrontement entre Beterbiev et Smith se fera chez lui, à Aubervilliers en France. Par la suite, Fendero viendra s’installer au Québec afin de s’entraîner sous la gouverne de Marc Ramsay.

Sang neuf

Il s’agit de la deuxième embauche d’importance d’un promoteur de boxe québécois en deux jours.

Jeudi, Groupe Yvon Michel a annoncé la mise sous contrat à long terme du champion du monde de kickboxing Jonathan Giovanni Di Bella (2-0, 1 K. -O.).

Le Montréalais va évoluer chez les poids coqs (118 livres), une division très populaire sur la scène internationale et qui était dominée par le grand japonais Naoya « Monster » Inoue (24-0, 21 K. -O.), champion unifié en 2022, mais qui passera chez les super-coqs à son prochain combat.

L’arrivée de Fendero chez EOTTM survient également quelques mois après la mise sous contrat du super plume colombien Jhon Orobio.