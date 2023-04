(Genève) Les athlètes russes participeront vraisemblablement aux Championnats du monde de taekwondo qui se dérouleront le mois prochain, a annoncé l’organisation qui chapeaute la discipline sur la planète lundi.

Graham Dunbar Associated Press

La décision du conseil d’administration de World Taekwondo pourrait contraindre le gouvernement ukrainien à mettre à exécution sa menace de boycotter les évènements sportifs auxquels participent les athlètes russes ou biélorusses.

La Russie est dominante en taekwondo. Ses quatre athlètes ont grimpé sur le podium aux Jeux olympiques de Tokyo, dont deux sur la plus haute marche. L’Ukraine n’a pu se qualifier dans cette discipline.

Les dirigeants de World Taekwondo se sont réunis virtuellement lundi afin de discuter de la note du Comité international olympique (CIO) transmise la semaine dernière aux fédérations sportives dans laquelle on recommande de permettre aux athlètes et dirigeants russes et biélorusses de participer, sous bannière neutre, aux compétitions à l’approche des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Parmi les conditions de neutralité qui devraient être respectées par les athlètes et dirigeants russes et biélorusses, a suggéré le CIO, se trouvent l’interdiction de s’exprimer en faveur de la guerre en Ukraine et l’interdiction d’entretenir « des liens professionnels avec l’armée ou les agences nationales de sécurité ».

Les Mondiaux de taekwondo se mettront en branle le 29 mai à Bakou, où les Russes et les Biélorusses peuvent se rendre sans devoir soumettre une demande de visa de travail — comme c’est le cas dans la plupart des autres pays d’Europe.

Les athlètes russes ont été exclus des Mondiaux de taekwondo au Mexique en 2022 à cause de la guerre en Ukraine. Ils avaient décroché quatre médailles aux Mondiaux lors de l’édition précédente, en 2019.

World Taekwondo revendique la paix dans le monde et a réitéré sa volonté « d’appuyer les athlètes ukrainiens pour qu’ils puissent participer à des compétitions de taekwondo ».