(Montréal) Le Québécois Steven Butler obtiendra une deuxième chance en championnat du monde quand il affrontera le Kazakh Zhanibek Alimkhanuly pour le titre des moyens de la World Boxing Organization (WBO), le 13 mai, en Californie.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Butler (32-3-1, 26 K.-O.) est le sixième aspirant à la ceinture détenue par le Kazakh de 29 ans. Le Montréalais de 27 ans est également classé 11e de l’International Boxing Federation (IBF) et 13e au World Boxing Council (WBC).

Alimkhanuly (13-0, 8 K.-O.) est champion du monde depuis sa victoire par K. -O. au deuxième round obtenue aux dépens de Danny Dignum en mai dernier. Il a confirmé ce titre, alors intérimaire, en défaisant par décision unanime Denzel Bentley six mois plus tard.

Il avait défendu les couleurs du Kazakhstan aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016, où il avait terminé au cinquième rang chez les moins de 75 kg, l’équivalent des poids moyens.

Le duel aura lieu au Stockton Arena. L’évènement, une collaboration d’Eye of the Tiger Management et Top Rank, sera diffusé sur ESPN et ESPN+ aux États-Unis. Il sera disponible au Canada à la télévision à la carte ou sur le site de visionnement en continu Punching Grace.

C’est la deuxième fois que Butler obtient la chance de mettre la main sur un titre mondial. En décembre 2019, il s’était rendu au Yokohama Arena pour défier celui qui était alors le champion de la World Boxing Association (WBA) Ryota Murata. Ce dernier l’avait emporté par K.-O. technique au cinquième round.

La pandémie a alors privé Butler de boxe pendant près de 14 mois et quand il est remonté sur le ring, à Cuernavaca, au Mexique, il s’est fait surprendre par Jose Macias de Jesus, qui l’a aussi emporté par K. -O. technique au cinquième round.

Butler a toutefois gagné ses quatre dernières sorties. Il s’est d’abord défait d’Hector Manuel Zepeda en trois rounds à son combat de retour, avant de mettre la main sur la ceinture des moyens de la North American Boxing Federation (NABF) par décision unanime face à Brandon Brewer, en juin 2022.

Il a depuis défendu deux fois cette ceinture, par K. -O. technique au deuxième round aux dépens de Mark DeLuca et par décision unanime contre Joshua Conley, l’aidant du même coup à gravir les classements mondiaux de trois des quatre organisations majeures de sanction.