Eye of the Tiger Management et les Cataractes de Shawinigan ont officialisé en point de presse jeudi une carte de boxe qui s’annonce spectaculaire à souhait le 16 décembre au centre Gervais Auto.

STEVE TURCOTTE Le Nouvelliste

Arslanbek Makhmudov (15-0, 14 K.-O.), Simon Kean (21-1, 20 K.-O.), Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O.) et Mary Spencer (7-0, 5 K.-O.) seront tous en action en cette fin d’année et EOTM a promis qu’ils seront testés. « On travaille sur ce gala depuis avril. Nos boxeurs ont été avertis. Pour se battre ce soir-là, il fallait accepter d’avoir un vrai défi entre les mains, face à un boxeur qui viendra donner un spectacle. C’est exactement ce que nous allons livrer », a promis l’entraîneur-chef Marc Ramsay.