Gala de boxe à Shawinigan Le clan Mbilli tente de ne pas penser au combat du 17 août

Eye of the Tiger Management a déjà convié les médias à une conférence de presse à Québec la semaine prochaine et ESPN a déjà annoncé l’important combat que Christian Mbilli doit y livrer à l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko le 17 août prochain. Le clan Mbilli tente plutôt d’éviter tout ce bruit et de ne penser qu’à Mark Heffron, qu’il doit affronter ce samedi, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.