Kim Clavel et son clan sont conscients qu’ils joueront gros contre la Mexicaine Yesica Nery Plata, le 1er décembre, à la Place Bell de Laval. Trois mois seulement après être devenue championne du monde des mi-mouches du World Boxing Council, la Montréalaise de 32 ans mettra non seulement sa ceinture en jeu, mais elle visera aussi à unifier les titres de la catégorie.

Marc Delbès La Presse Canadienne

Plata, âgée de 28 ans, défendra également sa ceinture WBA pour la première fois puisqu’elle l’a conquise à son plus récent combat, une victoire par décision en 10 rounds contre l’Argentine Yesica Bopp, en mars dernier, au Panamá. Elle dispose cependant d’une solide expérience puisqu’il s’agira de son 11e combat de championnat du monde – en incluant les championnats du monde jeunesse et intérimaires.

Clavel estime pourtant qu’elle est prête à relever ce défi, même si son entraîneuse reconnaît que c’est un pari à quitte ou double.

Si on gagne, on met la main sur les deux ceintures ; si on perd, on perd tout. Danielle Bouchard, entraîneuse de Kim Clavel

Mais c’est un risque calculé, explique son entraîneuse. « Kim a tellement réussi à élever sa boxe d’un cran et sa performance contre Gomez [victoire par décision unanime en 10 rounds contre Yesenia Gomez] a été tellement convaincante que ça m’a convaincue, de même que Kim et notre équipe, que nous étions prêts à relever le défi de conquérir directement une autre ceinture. »

Et ce n’est pas sa protégée qui va la contredire.

« Ce combat m’a fait réaliser que je fais partie de l’élite, que je suis prête pour affronter les meilleures », a affirmé Clavel, vendredi midi, en marge de la conférence de presse qui confirmait qu’elle serait la tête d’affiche du gala du 1er décembre.

« Gomez est une fille rigoureuse dans le ring, violente, qui lançait énormément de coups de poing. J’ai su gérer cette pression. Physiquement et mentalement, je suis à l’apogée de ma carrière. Dans la boxe, tu ne sais jamais, une blessure, ça peut arriver vite, une opportunité qui tombe à l’eau. Quand on a eu cette offre sur la table, on s’est dit que c’était le moment. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Kim Clavel

Un risque qui en vaut la peine

Le président de GYM, Yvon Michel, a commencé à tabler sur un combat d’unification dès le lendemain de la victoire convaincante de Clavel en juillet, même si son plan préalable était un affrontement contre une aspirante.

La performance de Kim contre Gomez et la réaction des gens à son combat m’ont incité à envisager la possibilité d’un championnat d’unification. J’ai contacté l’équipe de Bermudez [Evelyn Nazarena, championne IBF et WBO] et de Plata et j’ai réalisé que ça pouvait se faire contre Plata. Yvon Michel, président de GYM

Michel ne croit pas qu’on brûle les étapes dans le cas de Clavel, même si on lui a rappelé que David Lemieux avait exprimé des regrets au moment de faire le bilan de sa carrière – notamment après avoir mis son titre en jeu quatre mois seulement après son obtention.

« En analysant le niveau de Kim, nous sommes confiants. Il y a un risque, c’est vrai. Si elle perd, ce n’est pas la fin du monde. Et si elle gagne, on accélère le processus et elle se retrouve parmi les meilleures de sa catégorie. Le risque en vaut la chandelle », a-t-il répété.

Michel est si enthousiaste quand il parle de Clavel qu’il projette de remplir la Place Bell, le 1er décembre, et ajoute qu’elle pourrait devenir la première boxeuse millionnaire au pays.

Des paroles qui ont fait plaisir à Clavel.

« Dans la boxe, on rêve de devenir championne du monde et on rêve de toucher notre premier million rendu à un certain niveau. C’est un rêve, mais je crois qu’Yvon a les connaissances, les contacts et la structure pour me permettre d’y parvenir.

« Mais je dois livrer la marchandise, sinon rien ne va arriver. Je carbure aux défis, et là j’en ai tout un, contre une bonne adversaire. Ça me rend fébrile », a-t-elle ajouté.

Deux autres boxeuses à l’affiche

Si Michel promet une demi-finale très intéressante au combat Clavel-Plata, il faudra attendre encore un peu avant d’en connaître les détails.

Deux autres boxeuses seront à l’affiche de ce gala. L’olympienne Caroline Veyre (1-0-0) disputera un premier combat de six rounds chez les poids plumes et la Terrebonnienne Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.-O.) livrera pour sa part un premier combat de huit rounds chez les mi-moyennes. Une victoire lui permettrait d’ailleurs de se hisser parmi le top 5 dans la catégorie.

Le gaucher Derek Pomerleau (3-0-0, 2 K.-O.) en sera pour sa part à un premier combat de six rounds.