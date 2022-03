Anthony Joshua et Oleksandr Usyk lors de leur dernier combat à Londres.

Usyk quitte l’Ukraine et prépare le combat revanche contre Joshua

(Londres) Le champion du monde des poids lourds, Oleksandr Usyk, se prépare pour un combat revanche avec Anthony Joshua après avoir quitté son Ukraine natale, où il aidait son pays dans la guerre avec la Russie.

Associated Press

Usyk « est déjà en Europe » pour commencer à s’entraîner pour un deuxième combat avec Joshua qui pourrait avoir lieu en juin, a déclaré le promoteur du champion, Alexander Krassyuk.

Krassyuk a ajouté que les lieux du combat étaient en cours de discussion.

« Fin juin est également le moment que nous envisageons maintenant », a-t-il déclaré à Sky Sports, lundi soir.

« Beaucoup de choses dépendront de la rapidité avec laquelle nous finaliserons les détails. »

L’Arabie saoudite serait l’un des endroits qui chercheraient à accueillir le combat. Joshua a retrouvé ses ceintures WBA, IBF et WBO en battant Andy Ruiz fils dans le royaume en décembre 2019, seulement pour que le combattant britannique les perde en septembre dernier par décision unanime après avoir été surclassé par Usyk à Londres.

Le combat revanche devait avoir lieu au printemps, mais a été retardé par la guerre.

Usyk, âgé de 35 ans, est retourné à Kyiv en février pour aider à défendre l’Ukraine contre les envahisseurs russes. Il a été photographié portant un fusil automatique, flanqué de trois autres hommes armés de la force de défense territoriale de Kyiv.

Usyk a déclaré qu’il avait le soutien de ses amis et de sa famille dans sa tentative de remonter sur le ring et de battre Joshua pour la deuxième fois.

« De cette façon, je peux aider mon pays plus et mieux que je ne le ferais en étant dans la Défense territoriale et en parcourant Kyiv avec une mitrailleuse », a-t-il indiqué dans un message vidéo sur Instagram dans lequel il s’exprimait principalement en russe.

Usyk, qui était champion du monde unifié des mi-lourds, est originaire de Crimée et a choisi de rester avec l’Ukraine après l’annexion de la péninsule par la Russie en 2014.