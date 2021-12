Cynthia Lozano et Marie-Ève Dicaire

Le gala de boxe du Groupe Yvon Michel se tiendra comme prévu devant public vendredi soir, au Centre Bell. Le promoteur a annoncé vendredi avoir obtenu l’autorisation officielle de la Santé publique de Montréal pour aller de l’avant.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Bonne nouvelle ! Confirmation de Santé publique de Montréal. Notre gala de boxe de ce soir au Centre Bell va avoir lieu comme prévu avec public ! On vous y accueille avec huit excellents combats », a en effet confirmé M. Michel sur Twitter en fin d’avant-midi.

Deux importants combats de championnat sont prévus au cours de la soirée, notamment celui opposant Artur Beterbiev à Marcus Browne et l’autre, entre Marie-Ève Diciare Cynthia Lozano.

Environ 4000 billets auraient déjà été vendus, sur une capacité maximale qui a été fixée à 5000 places au total, de concert avec les autorités. D’après des informations du Journal de Montréal, le groupe aurait aussi convaincu la Santé publique en misant sur les protocoles sanitaires stricts qui sont déjà imposés aux athlètes.

Interpellé à ce sujet, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé que l’évènement pourrait se tenir, réitérant toutefois la nécessité de respecter les consignes.

En vertu des nouvelles règles qui entreront en vigueur au retour du week-end, lundi, les amphithéâtres et autres organisateurs de spectacles devront dorénavant limiter leur capacité à 50 %. Les spectateurs devront aussi demeurer assis en tout temps, et le masque d’intervention sera obligatoire. En théorie, d’ici là, ce sont les règles actuelles qui s’appliquent : le passeport vaccinal est exigé à l’entrée, les personnes doivent être assises et porter un couvre-visage en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger.

À 5000 places, le gala de boxe respecterait donc les nouvelles règles qui seront en vigueur lundi. Selon nos informations, cet ordre de grandeur – qui est beaucoup moins important qu’un match rempli du Canadien de Montréal au Centre Bell – a en effet été un facteur important dans la décision des autorités d’approuver la tenue de l’évènement. Jeudi soir, le match opposant le Tricolore aux Flyers de Philadelphie avait été présenté à huis clos, par mesure préventive.