Jeanette Zacarias Zapata et Marie-Pier Houle lors du combat du 28 août.

Le plus triste des dénouements s’est concrétisé pour Jeanette Zacarias Zapata et ses proches.

Frédérick Duchesneau La Presse

À 15 h 45, jeudi, la boxeuse mexicaine de 18 ans s’est éteinte à la suite des blessures à la tête qu’elle a subies au cours de son combat contre la Québécoise Marie-Pier Houle, samedi dernier, au stade IGA.

« C’est avec énormément de tristesse et tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata nous a quitté, a fait savoir GYM par communiqué vers 21 h 10. Toute l’équipe de Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce. »

L’organisation offre ses condoléances aux proches de la victime, et plus particulièrement à son conjoint Jovanni Martinez, « atterré et extrêmement peiné », qui se trouvait à son chevet.

La boxeuse mexicaine de 18 ans était hospitalisée et plongée dans le coma à l’hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal depuis le dénouement du combat. Prise de convulsions après avoir reçu une droite à la tête en toute fin de quatrième round, elle s’était effondrée avant d’être transportée en ambulance.

GYM avait annoncé mercredi le report d’un gala qui était prévu dans deux semaines, « par respect pour [Jeanette Zacarias Zapata], sa famille et les fans de boxe ».

Groupe Yvon Michel ne commentera pas davantage pour l’instant.