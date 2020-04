James «Buster» Douglas, le plus grand, un soir seulement

Qui a causé la plus grande surprise de l’histoire du sport ? À cette épineuse question, il y a bien quelques bonnes réponses. L’équipe américaine de hockey aux Jeux d’hiver de 1980 à Lake Placid vient en tête. Le Canadien de 1986 aussi. Mais James « Buster » Douglas s’avère une excellente réponse, peut-être la meilleure, et c’est ce que fait valoir le documentaire 42 to 1, de la série 30 for 30 du réseau ESPN.