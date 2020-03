Marie-Ève Dicaire affrontera la boxeuse la plus titrée de sa génération, l’Américaine Clarissa Shields, pour un combat d’unification des super-mi-moyennes.

Frédéric Daigle

La Presse canadienne

C’est le 9 mai prochain, dans la cour arrière de Shields (10-0, 2 K. – O.) au Dort Federal Credit Union Center de Flint, au Michigan, que Dicaire (17-0, 0 K. – O.) mettra en jeu sa ceinture de l’International Boxing Federation (IBF) face à l’Américaine de 24 ans.

Shields mettra de son côté ses titres du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Organization (WBO). La World Boxing Association (WBA) ajoutera au pactole le titre de super championne. La Costaricaine Hanna Gabriels est la championne « régulière ».

Une conférence de presse doit avoir lieu à Flint, lundi. Les médias montréalais devraient être convoqués plus tard la semaine prochaine.

Shields sera de loin la plus coriace des adversaires qu’aura affrontées Dicaire jusqu’ici. La boxeuse a compilé une fiche de 63-1, 9 K. – O. en boxe amateur, sa seule défaite remontant en 2012.

En plus des titres olympiques de 2012 et 2016, Shields a gagné les Jeux panaméricains de Toronto, en 2015, et les Championnats du monde de 2014 et 2016.

Chez les professionnelles, elle est devenue championne du monde des super-moyennes du WBC à son troisième combat, avant d’ajouter le titre de l’IBF à son combat suivant.

Elle a ensuite abandonné ces deux titres pour descendre chez les moyennes, affrontant Gabriels pour les titres vacants de l’IBF et de la WBA. Malgré une chute au tapis dès le premier round, elle a signé une victoire par décision unanime.

Shields a ajouté le titre vacant du WBC à son combat suivant, face à Hannah Rankin. Deux combats plus tard, face à l’Allemande invaincue Christina Hammer pour rassembler les quatre ceintures de la division, en plus de la ceinture diamant du WBC.

Afin de marquer l’histoire, Shields a décidé de changer de nouveau de division de poids pour tenter un troisième balayage, cette fois chez les super-mi-moyennes, mettant la main sur ses deux titres actuels – alors vacants – à son premier combat, contre Ivana Habazin.

Le réseau américain Showtime présentera le gala mettant en vedette les deux boxeuses, ce qui permettra à Dicaire, championne depuis le 1er décembre 2018, de toucher sa plus importante bourse en carrière.