L’ex-champion du monde des mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO) Eleider Alvarez remontera sur le ring le 18 janvier prochain, à l’occasion d’un combat contre Michael Seals.

La Presse canadienne

L’affrontement de 10 rounds entre Alvarez (24-1, 12 K.-O.) et Seals (24-2, 18 K.-O.) sera présenté au Turning Stone Casino, de Verona, dans l’État de New York. Il sera présenté en demi-finale du gala présenté par Top Ranks sur les ondes d’ESPN+ et aura à l’enjeu le titre Continental des Amériques du World Boxing Council (WBC).

Alvarez n’a pas boxé depuis sa défaite sans équivoque face à Sergey Kovalev à Frisco, Texas, le 2 février dernier. Kovalev l’avait alors emporté par décision unanime, reprenant ainsi le titre de la WBO que lui avait soutiré le Montréalais d’origine colombienne en août 2018.

Une déchirure ligamentaire au pied l’a empêché de remonter plus rapidement dans le ring.

Seals pourrait trouver le temps long face à Alvarez. S’il a remporté ses trois derniers combats au premier ou deuxième round, il l’a fait contre des adversaires traversant tous de bien vilaines séquences. Il a même livré deux combats à cinq jours d’intervalle en République dominicaine en septembre 2018, ce qui serait impossible en Amérique du Nord.