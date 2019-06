Georges St-Pierre, commentateur sur la rue Crescent

Près d'une vingtaine de lutteurs et lutteuses olympiques canadiens et internationaux s'affronteront dans des duels amicaux commentés par Georges St-Pierre, ex-champion de combat ultime, et le combattant James Mancini.

Les athlètes seront répartis dans des catégories de poids allant de 51 kg à 125 kg. Les premiers combats commenceront dès 19h. Le public est invité à assister gratuitement à l'évènement à l'angle des rues de Maisonneuve Ouest et Crescent.

Animés par le chroniqueur sportif Arcadio Marcuzzi, les Jeux_Urbains sont une initiative de l'OSBL XP_MTL qui a pour mission de contribuer au rayonnement du centre-ville en offrant une programmation diversifiée à divers moments dans l'année.

Pour en savoir plus: https://xpmtl.com/