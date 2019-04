Charles Jourdain: «C'est le moment de montrer qui je suis»

On ne dérange pas Charles Jourdain pendant qu'il regarde un épisode de Game of Thrones. À moins, bien sûr, d'avoir une excellente raison, comme de lui annoncer que l'Ultimate Fighting Championship (UFC) souhaite lui offrir un contrat en vue d'un combat dans... un mois à Rochester.

Joint par téléphone, hier, le combattant de Beloeil savait que l'UFC le suivait étroitement depuis plusieurs mois. Il a par contre été surpris par la rapidité des négociations. Il nous ramène une semaine en arrière devant, donc, sa série fétiche.

« Game of Thrones, c'est sérieux. Stéphane Patry [le promoteur de l'organisation TKO] me laisse un message en me disant de le rappeler rapidement. Je venais de me battre, je n'avais pas le goût, mais j'avais comme un feeling. Je le joins et il me demande si je veux affronter Desmond Green chez les 145 livres le 18 mai. Juste après, il m'appelle de nouveau et me dit que le matchmaker s'est trompé. Ce sera finalement un combat chez les 155 livres. »

Âgé de 23 ans, Jourdain (9-1-0, 6 K.-O.) a donc atteint son objectif de rejoindre l'UFC avec un contrat de quatre combats en poche. Son premier duel aura lieu dans la division des poids légers, soit la catégorie au-dessus de laquelle il s'est fait un nom au Canada. « C'est l'UFC. Tu ne peux pas dire non. Ils m'auraient demandé de me battre à 170 livres que je l'aurais fait, plaide Jourdain. C'est le moment de briller et de montrer qui je suis. »