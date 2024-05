Des orages violents ont forcé un arrêt temporaire du match entre le CF Montréal et le Forge de Hamilton, au stade Saputo, mercredi soir. Montréal tire de l’arrière de 2-0 à la mi-temps, et 3-1 au total des buts de cette série aller-retour en quarts de finale du Championnat canadien.

Après des pluies torrentielles et des éclairs qui ne semblaient jamais vouloir quitter, les joueurs ont finalement retrouvé la pelouse 1 h 30 après l’avoir quittée. Le match a repris vers 22 h 25.

Cette tempête s’est ajoutée à une soirée déjà très étrange pour le CFM. Complètement hors de son X sur le terrain, il jouait en plus ce match contre le rival de la Première ligue canadienne sans ses deux principaux groupes de supporters.

C’est que le Collectif IMFC et les 1642 MTL sont restés silencieux pendant la première moitié de la rencontre, manifestant ainsi leur mécontentement vis-à-vis des résultats récents ainsi que du manque d’engagement et de « grinta » démontré par l’équipe.

Les autres sections étaient aussi très peu remplies. Ce qui a donné lieu à un malaisant mélange de silence, de cris de goélands, de certains fans tentant d’animer la foule tant bien que mal. Et, surtout, de huées envers les joueurs montréalais.

Mais qu’est-ce que ça va prendre pour donner un peu de volonté à ces porte-couleurs du Bleu-blanc-noir, un défaut qu’ils tentent ouvertement de corriger depuis un mois ? Les 45 premières minutes de ce match retour de quart de finale ont probablement été les pires que le CFM a disputées de mémoire récente. Rien n’a fonctionné. Et entre les quelques poussées montréalaises agrémentées de ratés, le Forge a fait le jeu.

Daniel Parra a pris un beau tir à la 14e minute que Sebastian Breza n’a pu bloquer. 1-0 Forge. La clameur négative émanant des gradins n’a fait que s’intensifier.

Et 10 minutes plus tard, Hamilton a profité des grandes lacunes défensives montréalaises à nouveau. Kwasi Poki a doublé l’avance des Hammers, et c’était tout à fait mérité. Le Forge s’est présenté à Montréal avec du chien, et de cette envie qui a manqué cruellement aux hommes de Courtois dans les dernières semaines..

Ce deuxième filet force ainsi le CFM à en marquer trois pour espérer passer en demi-finale. Le Championnat canadien, rappelons-le, a souvent été nommé comme un objectif principal par l’organisation depuis le début de la saison. Tout comme une participation aux séries en MLS. Deux cibles en voie d’être loupées.