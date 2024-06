La Super Ligue du Nord à RDS et Radio-Canada

La Super Ligue du Nord s’est trouvé ses partenaires médiatiques : les matchs de la nouvelle ligue de soccer féminin seront présentés à RDS/TSN, et à CBC Sports/Radio-Canada.

La Presse

Cet accord de diffusion, qui ressemble beaucoup à celui de la LPHF, couvrira plusieurs saisons.

Du côté francophone, la ligue annonce « que RDS assurera la couverture en direct de certains matchs du club montréalais. »

De plus, CBC Sports et Radio-Canada diffuseront les matchs sur leur réseau national et leurs plateformes numériques.

« L’accessibilité de nos matchs pour les Canadiens est essentielle à la croissance et la viabilité à long terme du soccer professionnel féminin, a expliqué Diana Matheson, fondatrice de la Super Ligue du Nord. Nos joueuses sont restées trop longtemps dans l’ombre. Le fait que Bell Média et CBC/Radio-Canada braquent les projecteurs nationaux sur nos joueuses professionnelles canadiennes est non seulement une grande victoire pour les partisans, mais crée également un impact durable sur le sport féminin dans le pays. »