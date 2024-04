Alors, après six matchs, quel est le vrai visage du CF Montréal ? Au chapitre des questions pièges, celle-ci figure au sommet de la pyramide à l’heure qu’il est. On parie que même le participant le plus allumé de Who Wants to be a Millionaire ne parviendrait pas à y répondre.

Il y a eu les trois premières rencontres, contre Orlando, Dallas et Miami : une nulle et deux victoires. L’Impact a démontré une vivacité déconcertante dans chacun de ces matchs, notamment dans les premières minutes, et s’en est sauvé avec des points.

Puis il y a eu les trois affrontements suivants, contre Chicago, D.C. et Seattle : que des défaites. Une abrupte déchéance, de l’effondrement de dernière minute face au Fire jusqu’à la « claque au visage » de 5-0 devant les Sounders, samedi dernier.

À travers toute cette épopée à l’étranger, à travers les jongleries — forcées ou non — de Laurent Courtois avec son effectif, à travers l’extase des buts et la frustration des remparts brisés, il a été difficile de déceler des tendances régulières.

C’est entre autres pourquoi ce premier match à domicile, samedi prochain face au FC Cincinnati, est si attendu. Laissons Samuel Piette vous en expliquer les raisons.

« À la maison, t’es dans le confort, a-t-il soumis mercredi matin, après l’entraînement des siens sur la pelouse naturelle du Centre Nutrilait. Donc t’es un peu plus à l’aise de prendre des risques, […] de sortir le ballon de l’arrière. »

Je ne dis pas que le match contre Cincinnati va être parfait, qu’on va avoir 90 % de la possession et qu’on va épater la foule, mais c’est ce qu’on va essayer de faire. Samuel Piette

Mais Piette apporte une nuance importante : Laurent Courtois donne « beaucoup d’informations » à son groupe. « Il y a des choses qui vont prendre du temps, dit-il, et il y a des trucs qu’on est capables d’effectuer dès maintenant. »

« On en a vu certains indices ici et là dans les matchs précédents. Il faut réaliser que l’on n’a que six matchs ensemble. »

Le retour à la maison verra enfin le CF Montréal jouer « les agresseurs », a quant à lui estimé Ariel Lassiter, mercredi.

« C’est ce dont nous aurons besoin contre une équipe comme Cincinnati. Ils ont des joueurs qui font changer la donne. Mais en tant qu’unité, nous serons à la hauteur. Avec nos fans derrière nous, c’est beaucoup plus difficile de nous arrêter. »

Un « wake-up call »

Avec ce match au stade Saputo, il y a l’identité de jeu à déployer, mais il y a aussi les valises qui peuvent finalement rester défaites.

« Ça fait du bien physiquement c’est sûr, admet Piette. Mais beaucoup plus mentalement. Pour le tout le monde. »

Interrogé à savoir ce qui a été le plus difficile au cours des dernières semaines, Lassiter a répondu que le fait d’être « loin » de ses proches et de sa « zone de confort », ainsi que de vivre « dans des hôtels tout le temps », « ça a un impact ».

D’un autre côté, dit l’international costaricain, « ça nous a beaucoup rapprochés en tant que groupe ».

« Même qu’on dirait que ça fait plus que trois mois qu’on est ensemble », lance Piette.

Cet esprit de corps sera-t-il suffisant pour oublier rapidement la rosse de samedi dernier ?

Pour le Repentignois, ce 5-0 était un « très, très bon wake-up call à un bon moment ».

Avant de rentrer à la maison, on peut se dire qu’on a connu du succès en début d’année, que là ça va un peu moins bien, et qu’il faut faire attention sur certains points, […] être concentrés et vigilants. Samuel Piette

« Peu importe si on est à la maison ou à l’étranger, nous estimons que nous avons le groupe et le système pour l’emporter, explique Lassiter. Malheureusement, parfois ça prend cette direction-là, et c’est difficile à accepter. Mais nous avons la bonne mentalité cette semaine pour corriger nos erreurs et exécuter notre plan samedi prochain. »

Samuel Piette aussi louange la « mentalité » de son club, notamment en ce qui a trait à cette honnête récolte de 7 points en 6 matchs.

« Il faut mettre tout ça en perspective. La bonne chose, de notre côté, c’est qu’on n’est pas satisfaits, pas contents. On sait qu’on aurait pu faire mieux. Ça démontre à quel point on a une mentalité de gagnant. »

De toute façon, la saison est jeune et le narratif peut évoluer de match en match, comme le rappelle Ariel Lassiter.

« On doit tirer profit de ces deux prochains matchs à domicile, dit-il. Si on va chercher deux victoires consécutives, l’histoire change complètement. »