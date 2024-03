Perquisitions à la Fédération espagnole de soccer et à la résidence de Luis Rubiales

(Barcelone) Les policiers espagnols ont arrêté au moins six personnes et perquisitionné les bureaux de la Fédération espagnole de soccer ainsi qu’une résidence de son ex-président Luis Rubiales, mercredi, dans le cadre d’une vaste enquête de corruption et de blanchiment d’argent en lien, notamment, avec l’entente de la fédération qui a permis à l’Arabie saoudite d’obtenir la présentation de la Supercoupe d’Espagne.

Joseph Wilson Associated Press

La Guardia Civil espagnole a indiqué que Rubiales ne faisait pas partie des six suspects arrêtés. Une source au fait de l’opération a toutefois révélé à l’Associated Press que Rubiales faisait partie des cinq autres personnes qui font officiellement l’objet d’une enquête. Cette personne a requis l’anonymat puisqu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de discuter publiquement de ce dossier.

La Guardia Civil a précisé qu’elle avait procédé à une perquisition aux bureaux de la fédération près de Madrid et à une résidence de Rubiales située à Grenade, dans le sud du pays. Ils ont précisé que Rubiales n’était pas chez lui au moment de la perquisition.

Le bureau des procureurs de l’État espagnol a mentionné que 11 sites avaient été perquisitionnés à la recherche de documents, et il a ajouté qu’il s’attendait à réaliser sept arrestations au total, en plus de soumettre cinq autres personnes supplémentaires à une enquête.

Rubiales a démissionné de son poste de président en septembre dernier après avoir provoqué une controverse internationale en embrassant la joueuse espagnole Jenni Hermoso sans son consentement pendant la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du monde de soccer féminin en août. Il sera bientôt soumis à un procès pour répondre à des accusations d’agression sexuelle, contre Hermoso. Il a toujours nié les accusations.

Pendant son séjour à la tête de la Fédération espagnole de soccer, Rubiales a piloté la refonte de la Supercoupe d’Espagne en 2020, créant un mini-tournoi impliquant quatre équipes qui a été déplacé en Arabie saoudite. Dans le cadre de cette entente, la fédération empocherait environ 40 millions d’euros (59 millions de dollars) par tournoi.

Les procureurs de l’État ont déclenché une enquête pour faire la lumière sur cette entente en 2022 à la suite de la diffusion d’un extrait sonore entre Rubiales et le joueur Gerard Piqué suggérant qu’ils aient obtenu des millions de dollars en commissions.