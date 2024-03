(Riyad) L’Arabie saoudite a lancé vendredi officiellement sa campagne pour l’organisation du Mondial-2034 dont elle est de toute façon la seule candidate.

Agence France-Presse

La Fédération saoudienne de football (SAFF) a présenté le slogan « Growing. Together. » (Grandir. Ensemble.) et le logo de sa candidature, représentant des rubans multicolores entremêlés dessinant les chiffres 3 et 4 et ornés « d’images footballistiques et de symboles culturels », a expliqué la SAFF dans un communiqué.

Cette candidature « n’est rendue possible que par la rapide transformation du pays », précise le président de la Fédération Yasser Al Misehal. Elle s’inscrit dans la politique d’influence à travers le sport de l’Arabie saoudite, qui fait partie du vaste projet « Vision 2030 » mené par Mohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite est seule candidate à l’organisation de la Coupe du monde en 2034 depuis que le quatuor Argentine-Uruguay-Paraguay-Chili y a renoncé. Les trois premiers pays accueilleront chacun un match de la Coupe du monde 2030 coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

L’Australie a également renoncé le 31 octobre à se porter candidate pour 2034.

L’officialisation du pays organisateur du Mondial-2034 doit avoir lieu fin 2024.