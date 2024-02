(Toronto) La Ville de Toronto estime maintenant qu’il en coûtera 380 millions pour accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer, soit une augmentation de 80 millions par rapport aux prévisions de 2022, en partie à cause de l’ajout d’un autre match au calendrier.

La Presse Canadienne

Toronto et Vancouver sont les villes canadiennes qui accueilleront des matchs lors de la Coupe du monde 2026, disputés également aux États-Unis et au Mexique.

Le directeur de la Ville de Toronto et le directeur de l’organisation de la Coupe du monde expliquent dans un rapport publié lundi que le personnel municipal avait examiné les hypothèses de planification, les estimations de coûts, les opportunités de recettes et d’avantages après que la Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé ce mois-ci que Toronto s’était vu attribuer six matchs, soit cinq de phase de groupes et un match à élimination directe.

Le rapport relie l’augmentation des coûts estimée à 80 millions au fait que Toronto se verra attribuer un sixième match de phase de groupes, au lieu des cinq initialement prévus, ainsi qu’à une évaluation des devis des fournisseurs, des exigences de sûreté et de sécurité et de l’incertitude inflationniste.

Le rapport note que les coûts d’accueil devraient être partagés par tous les ordres de gouvernement et que des projections antérieures, basées sur cinq matchs de la phase de groupes, prévoyaient que la Coupe du monde générerait un produit intérieur brut supplémentaire de 392 millions pour Toronto.

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, se dit ravie que le tournoi visite sa ville arrive et « a hâte » que l’action débute en juin 2026, mais elle souhaite que le public soit informé de l’augmentation des coûts.

La mairesse a ajouté qu’elle voulait s’assurer que les petites entreprises profitent aussi de la Coupe du monde et que son objectif était d’impliquer « autant de Torontois que possible ».