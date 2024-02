(Houston) Adriana Leon a réussi un tour du chapeau, l’attaquante Olivia Smith a inscrit son premier filet dans les rangs seniors et le Canada a blanchi le Paraguay 4-0, dimanche soir, pour demeurer invaincu en Gold Cup de soccer féminin.

La Presse Canadienne

La capitaine Jessie Fleming aurait pu porter la marque à 5-0 sur un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième demie, après que la réserviste Simi Awujo ait été victime d’un tacle, mais son tir s’est écrasé contre la barre transversale.

Il s’agissait du premier match entre le Canada, 10e, et le Paraguay, 50e, dans les rangs seniors. Et ç’a été un match à sens unique, après que le Canada eut dominé son adversaire 24-2 au chapitre des tirs au but (et 12-1 au chapitre des tirs cadrés).

Les Sud-Américaines ont tenté de congestionner leur territoire défensif, mais rien n’y a fait.

« Il a simplement fallu adapter certains éléments tactiques », a expliqué l’entraîneuse canadienne Bev Priestman.

« Le Paraguay a une bonne équipe, et nous avons abordé ce match en le sachant et en le respectant, a-t-elle ajouté. Nous voulions attaquer, mais également être responsables en défensive. Mais oui, ç’a été très difficile de briser leur bloc défensif. »

Leon, qui avait marqué deux buts dans la victoire sans appel de 6-0 du Canada contre le Salvador (no 106) en lever de rideau de la compétition jeudi soir, a touché la cible aux 25e, 49e et 77e minutes pour porter son total à 36 réussites en 107 présences sur la scène internationale avec l’unifolié.

Le premier tournoi féminin de la Gold Cup se déroulera jusqu’au 10 mars à Houston, Los Angeles, San Diego et Carson. Les équipes gagnantes de chaque groupe, ainsi que celles qui termineront au deuxième rang et les deux meilleurs clubs qui finiront en troisième position accéderont aux quarts de finale.

Le tournoi de la Gold Cup de soccer masculin est présenté depuis 1991, et le Canada a triomphé en 2000.

La zone CONCACAF regroupe l’Amérique du Nord, l’Américaine centrale et les Caraïbes.