(Houston) Adriana Leon a réussi un doublé, Cloé Lacasse a inscrit un but et en a préparé deux autres, et le Canada a amorcé la toute première Gold Cup féminine avec une victoire de 6-0 contre le Salvador, jeudi.

La Presse Canadienne

C’était le premier match entre les deux nations chez les séniors. Les Canadiennes sont classées 10es au monde et les Salvadoriennes, 104es.

Jordyn Huitema, Kadeisha Buchanan et Olivia Smith ont également touché la cible pour le Canada, qui menait 3-0 à la mi-temps.

Le Canada a dominé 23-3 au chapitre des tirs — 10-3 pour ceux cadrés — et a été en possession du ballon 60 % du temps.

Le Paraguay (50e) a vaincu le Costa Rica (43e) 1-0 dans un autre match du Groupe C, au Shell Energy Stadium. Les représentantes de l’unifolié croiseront le fer avec le Paraguay dimanche et le Costa Rica mardi, chaque fois à Houston.

Les deux équipes terminant au sommet de chaque groupe, de même que les deux meilleures formations en troisième position, accéderont aux quarts de finale.

La Gold Cup, réunissant 12 pays de la CONCACAF, se déroulera jusqu’au 10 mars à Houston, Los Angeles, San Diego et Carson.