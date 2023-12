MLS Des retrouvailles barcelonaises pour Luis Suárez à Miami

Lionel Messi. Sergio Busquets. Jordi Alba. Et maintenant, Luis Suárez. Non, nous n’avons pas voyagé dans le temps au volant d’une DeLorean modifiée pour retourner admirer le FC Barcelone de 2014. Nous sommes bel et bien en 2023, et ces grands noms de l’histoire du Barça joueront de nouveau ensemble en 2024. Cette fois, ce sera à l’Inter Miami.