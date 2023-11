(New York) Le milieu de terrain du FC Cincinnati Luciano Acosta a remporté le trophée Landon Donavan remis au joueur de l’année en Major League Soccer, a annoncé le circuit Garber lundi.

La Presse Canadienne

Acosta a mérité cet honneur notamment puisqu’il a été le joueur de la MLS impliqué dans le plus de buts en 2023, soit 31 (17 buts, 14 passes décisives), et parce qu’il est devenu le sixième joueur de l’histoire de la ligue à avoir inscrit au moins 10 buts et 10 passes décisives lors de trois saisons ou plus en carrière.

Depuis l’arrivée d’Acosta en MLS, aucun joueur n’a été impliqué dans autant de buts que lui (136, soit 58 buts et 78 passes décisives), et seul Hany Mukhtar, du Nashville SC, a été plus productif depuis les débuts d’Acosta avec le FC Cincinnati en 2021.

L’Argentin est d’ailleurs devenu le premier joueur de l’histoire du FC Cincinnati à mériter le trophée Landon Donavan, qui est remis depuis 1996 à l’élément le plus précieux pour son club élu par les joueurs, les encadrements techniques des clubs et certains membres des médias.

Acosta a devancé au scrutin l’attaquant du Los Angeles FC Denis Bouanga et le milieu de terrain de l’Atlanta United Thiago Almada.