PHOTO ANDRE PENNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Barcelone) Le tribunal espagnol a requis neuf ans de prison contre le footballeur brésilien Dani Alves, accusé de viol par une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, a-t-on appris jeudi auprès du ministère public.

Agence France-Presse

Le tribunal réclame aussi une indemnisation de la plaignante à hauteur de 150 000 euros et « l’interdiction (pour Alves) de s’approcher » d’elle, selon l’acte d’accusation consulté jeudi par l’AFP.

Alves, ancien joueur du Barça et du PSG notamment, est en détention provisoire depuis le mois de janvier, dans une prison proche de Barcelone.

Inculpé d’« agression sexuelle », catégorie pénale comprenant le viol en Espagne, il doit être jugé dans cette affaire à une date qui n’a pas encore été fixée.

Dani Alves est accusé par une jeune femme de l’avoir violée fin décembre dans les toilettes d’une discothèque de Barcelone, ville du nord-est de l’Espagne.

Le joueur de 40 ans conteste les faits.

La justice espagnole s’est opposée à plusieurs reprises à sa remise en liberté dans l’attente du procès, en raison notamment d’un « risque élevé de fuite » du joueur au Brésil qui, comme de nombreux autres pays, n’extrade en général pas ses ressortissants.

Alves avait changé plusieurs fois de version, allant jusqu’à dire dans une vidéo début janvier qu’il n’avait jamais rencontré la plaignante. Il s’était justifié en affirmant qu’il ne voulait pas mettre en péril son mariage.

Footballeur parmi les plus titrés de l’histoire, il a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées.