Samuel Piette est le seul représentant du CF Montréal rappelé par le Canada pour les matchs internationaux de la mi-novembre. Mathieu Choinière et Joel Waterman, qui souhaitent tous les deux devenir des réguliers de l’unifolié, ne sont donc pas convoqués.

Le Canada disputera deux matchs très importants contre la Jamaïque, les 17 et 21 novembre prochains. Il voyagera en premier lieu à Kingston, avant de disputer le deuxième match de cette série aller-retour à Toronto.

Ces rencontres constituent les quarts de finale de la Ligue des nations. Le vainqueur de ces duels au total des buts lui permettra non seulement de se qualifier pour les Finales de la Ligue des nations 2023-2024, mais le qualifiera aussi pour la Copa América de la CONMEBOL. Ce tournoi sera disputé aux États-Unis, à l’été 2024.

Ainsi, pour les matchs dans des conditions « difficiles » de ce novembre, l’entraîneur-chef par intérim Mauro Biello souhaite faire appel à « un groupe expérimenté et des vétérans habitués aux matchs où la pression est élevée ».

C’est probablement ce qui explique l’exclusion de Mathieu Choinière et de Joel Waterman. Ces deux derniers ont brillé en MLS cette année, mais n’ont pas encore beaucoup d’expérience en équipe nationale.

On comprend que Biello n’a pas voulu trop expérimenter en incluant de nouveaux visages dans son effectif. Il semble préférer jouer de prudence et utiliser des joueurs qu’il connaît. Même si ceux-ci ont connu des saisons 2023 en dents de scie, comme Mark-Anthony Kaye et Lucas Cavallini.

En plus de Samuel Piette, l’effectif régulier du Canada a été convoqué.

Biello pourra aussi compter sur un Stephen Eustáquio en grande forme, lui qui connaît de très bons moments au Portugal avec le FC Porto. Eustáquio avait dû se retirer à la dernière minute du camp d’entraînement au Japon et n’avait pas participé à cette rencontre en octobre.

Mauro Biello discutera avec les médias en après-midi.