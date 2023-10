(Montréal) Plusieurs scénarios permettraient au CF Montréal de se qualifier pour les éliminatoires de la MLS, mais l’équipe se concentre sur le plus simple d’entre eux.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir traverse une période plutôt difficile depuis la fin du mois d’août, montrant un dossier de 1-4-3 à ses huit dernières sorties, mais il est parvenu à garder sa destinée entre ses mains.

Installés au huitième rang dans l’Est, la première de deux places donnant accès au match de qualification de l’association, les Montréalais n’ont besoin que d’une victoire contre le Crew à Columbus, samedi soir, pour maintenir le statu quo et accueillir un duel éliminatoire la semaine prochaine.

La tâche s’annonce évidemment ardue, alors que le CF Montréal n’a amassé que huit points sur une possibilité de 48 à l’étranger cette saison et que le Crew n’a subi qu’un seul revers en MLS devant ses partisans en 2023. Néanmoins, l’entraîneur-chef Hernan Losada est convaincu que ses hommes feront tout en leur possible pour obtenir ce résultat positif.

« La situation actuelle me donne confiance que nous pouvons gagner à Columbus. Le simple fait de regarder le classement donne beaucoup de motivation. Les joueurs s’entraînent à fond pendant toute la saison pour participer à des matchs comme celui de samedi. C’est la meilleure sensation et nous espérons obtenir les trois points », a exprimé Losada, jeudi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Pour le défenseur Joel Waterman, c’est aussi une belle occasion de faire taire les dénigreurs. Plusieurs observateurs ne voyaient pas la formation montréalaise se battre pour les séries jusqu’au dernier jour de la saison.

« Il n’y a pas beaucoup de personnes qui pensent que nous pouvons accéder aux séries. Nous en avons parlé au sein du groupe et ça nous sert de motivation. Les gens nous ont écartés du portrait à plusieurs reprises cette saison et ç’avait aussi été le cas l’an dernier. C’est le moment pour nous d’aller à Columbus, d’avoir notre destinée entre nos mains et de gagner », a souligné Waterman.

Si la victoire devait échapper au Bleu-blanc-noir, il pourrait toujours poinçonner son billet pour les éliminatoires avec un match nul et un peu d’aide extérieure. Une défaite combinée à des verdicts nuls ciblés pourrait aussi être suffisante – même si ce n’est pas la façon souhaitée d’entrer en séries.

En vertu de ses 12 victoires cette saison, le CF Montréal détient le bris d’égalité aux dépens des Red Bulls de New York, du Fire de Chicago, du Charlotte FC et du New York City FC. Les Red Bulls se rendront à Nashville, le Fire accueillera le NYCFC et le Charlotte FC disputera un deuxième duel en quatre jours contre l’Inter Miami CF.

Losada a regardé la troupe de la Caroline du Nord ouvrir la porte à son équipe en échappant une victoire à la 84e minute, mercredi. L’entraîneur-chef n’a cependant pas l’intention de regarder ce qui se passe ailleurs dans la MLS, samedi.

« C’est sûr et certain que je ne vais pas prendre le temps de regarder les résultats à la mi-temps. Et j’espère que nous n’aurons pas besoin de les regarder, a insisté Losada. Évidemment, j’étais très heureux du résultat à Miami, parce que ça veut dire que maintenant, c’est entre nos mains. Si nous gagnons, nous terminons huitièmes et nous jouons un match éliminatoire au stade Saputo, où nous sommes à l’aise. »

Beaucoup de buts en vue ?

Le CF Montréal souhaitera du même coup venger une défaite à domicile de 4-2 subie aux mains du Crew, au début du mois de septembre. Il revient toutefois d’une convaincante victoire de 4-1 face aux Timbers de Portland, il y a un peu moins de deux semaines.

Lors de ce triomphe, Losada a décidé d’utiliser une formation avec trois attaquants et la chimie offensive entre Kwadwo Opoku, Sunusi Ibrahim et Romell Quioto était indéniable.

Le club montréalais espère maintenant pouvoir répéter ses envolées offensives contre le Crew, qui ne craint pas d’ouvrir le jeu pour marquer des buts, mais qui en encaisse beaucoup également.

« C’est la façon dont le Crew joue. C’est une équipe qui prend des risques. Il y aura des espaces libres comme lors de notre premier duel. Il faudra s’assurer de mieux couvrir les espaces libres et d’être plus alertes en défensive. Il faudra s’assurer d’exploiter leurs espaces. Nous avons un bon plan de match et j’espère que nous pourrons bien l’exécuter », a déclaré Waterman.

Losada a laissé sous-entendre qu’il ne changerait probablement pas sa formation en vue de la rencontre de samedi et qu’il n’hésiterait pas à mettre tous ses œufs dans le même panier en attaque si la situation le demandait.

L’entraîneur-chef a indiqué que le Québécois Mathieu Choinière était revenu de son passage avec le Canada avec une petite blessure et qu’il espérait que le milieu de terrain soit disponible contre le Crew. Il a ajouté que « sur papier », tous ses joueurs étaient disponibles, sauf le défenseur Robert Thorkelsson.