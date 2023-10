« C’est arrangé avec le gars des vues. » Voici ce que Samuel Piette aurait dit si on lui avait annoncé en début d’année que la saison du CF Montréal se jouerait à Columbus, contre le Crew de Wilfried Nancy, lors du dernier match du calendrier.

« C’est Columbus, contre notre ancien entraîneur, notre ancien staff », a ajouté Piette avec le sourire, mardi midi au Centre Nutrilait. « C’est un peu un scénario, on dirait. »

On a l’impression que c’était un peu écrit dans le ciel, effectivement. Lorsque le calendrier 2023 de la MLS a été dévoilé, les deux matchs du CFM contre le Crew et Nancy étaient parmi les premiers encerclés au Sharpie. Après 33 rencontres, voici maintenant deux équipes pour qui le résultat de leur affrontement ultime a beaucoup d’importance.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Wilfried Nancy

Le Crew, en 4e position, peut encore terminer 3e ou 5e dans l’Est, le top 4 accueillant plus de matchs à domicile en éliminatoires.

Mais pour le CF Montréal, l’enjeu du Crew est anecdotique. Parce que bien simplement, le Bleu-blanc-noir joue sa survie en Ohio ce week-end. Une victoire à Columbus, et sa place pour le match de qualification pour les séries est confirmée. Avec une nulle, ses chances sont grandement améliorées. Une défaite lui ferait espérer de l’aide de l’extérieur.

En fonction des autres résultats, Montréal peut terminer 8e ou 13e, bien loin de la 9e et dernière place donnant accès au match de qualification.

Mais les hommes d’Hernán Losada ont leur destin entre leurs mains. Et ils comptent bien en profiter, malgré un Crew dominant à domicile, avec seulement 1 défaite en 16 matchs au Lower.com Field.

« C’est un super beau défi, assure Piette. Ça va justement amener une motivation supplémentaire, pour prouver que peu importe qui on a dans l’équipe, [quel entraîneur] nous guide, à la fin, on veut tout simplement remporter ce match-là et amener ce club en séries. »

Nathan Saliba s’est dit « extrêmement motivé » à l’idée de disputer cette rencontre cruciale. « On sait que c’est vraiment la finale », souligne-t-il, ajoutant que l’équipe est « concentrée à 100 % pour faire un résultat dans ce match ».

Comme Harvey Dent

La chose n’est pas acquise. Tel Harvey Dent dans Batman, le CF Montréal a montré deux visages bien différents à domicile et à l’extérieur en 2023. Au stade Saputo, il joue avec hargne, justesse et réussite. À l’étranger, surtout dans les derniers temps, il a affiché une forme des très mauvais jours.

Quel visage verra-t-on en Ohio, samedi ? Le faciès bien mis de Dent, ou celui défiguré de Double-Face devant sa Némésis ?

« Les gars sont sérieux, estime Piette. Ce n’est pas un match comme les autres. […] On sait qu’il y a de la pression, c’est le gros match de l’année parce que c’est le dernier. Mais tout le monde est en confiance, tout le monde est content. On sait que ça va être un match difficile, mais je pense qu’on a les armes pour aller faire quelque chose là-bas. »

Saliba a quelques idées pour que son équipe améliore son sort à l’étranger, elle qui n’a enregistré que 2 victoires sur 16 matchs sur les terrains adverses.

« Contrôler le momentum du match, essayer d’avoir plus de temps de possession sur le ballon, défendre moins bas, énumère-t-il. Ce sont tous des trucs qu’on peut améliorer. »

Samuel Piette, dont le rôle de leader devient encore plus important dans ce genre de rencontre, suggère à ses pairs de « contrôler l’intensité » à appliquer.

À l’étranger, dit-il, « on doit temporiser quand le ballon sort, prendre plus notre temps ». Il faut que les gars soient « préparés mentalement » à cette « approche différente du dernier match » à domicile, contre Portland, rencontre qu’ils avaient gagnée 4-1.

« Pas d’amis sur le terrain »

Comme il l’a fait à Montréal lors des deux saisons précédentes, Wilfried Nancy a fait se déployer un style de jeu explosif et spectaculaire à Columbus. Le Crew est l’équipe qui a marqué le plus de buts dans la MLS, avec 65.

Ce jeu ouvert et offensif force les défenseurs à prendre des risques en construisant le jeu avec des passes souvent courtes à partir de l’arrière. Et quand tu prends des risques, au volume, tu accordes des buts. Columbus est au milieu du peloton dans le circuit au chapitre des buts accordés, avec 45 offrandes.

C’est là-dessus, en forçant des revirements au Crew, que le CF Montréal devra miser pour connaître du succès. C’est notamment ce qui lui a permis de jouer une bonne deuxième mi-temps face au Crew, en septembre dernier, au stade Saputo (défaite de 4-2).

« Il va falloir jouer avec ça, croit Piette, qui a bien connu cette philosophie de jeu sous Nancy à Montréal. […] C’est une manière de jouer qui peut être très positive pour eux, mais qui peut aussi être très dangereuse. Il va falloir être très bons là-dessus. »

Et sinon, comment ce sera d’affronter Nancy – et le personnel d’entraîneurs qu’il a amené avec lui de Montréal à Columbus – samedi ?

« Toute l’équipe technique, ça va faire du bien de les voir, lance Nathan Saliba. Mais bon, il n’y a pas d’amis sur le terrain. Donc il faudra oublier ça très vite et se concentrer sur le match. »