Matko Miljevic subit une première conséquence de ses actes : le milieu de terrain du CF Montréal a été tenu à l’écart de l’entraînement du club, jeudi matin, au Centre Nutrilait.

C’est que le joueur argentin de l’Impact a été suspendu d’une ligue de soccer amateur de Laval après une altercation musclée avec un adversaire de ladite ligue. Les évènements en question ont eu lieu lundi dernier. Miljevic, qui ne jouait pas pour son équipe amateur ce soir-là, a craché, puis asséné un coup de poing au visage d’un joueur adverse.

La nouvelle a été rapportée en premier par le blogue Danslescoulisses.com, mercredi.

« On est au courant de la situation, a indiqué l’entraîneur-chef du CFM Hernán Losada, jeudi matin, avant l’entraînement. La ligue a commencé une enquête. Il ne va pas participer à l’entraînement jusqu’au moment où l’enquête sera finalisée. »

L’article 16 de la convention collective entre l’association des joueurs et la MLS indique qu’un joueur de la ligue ne peut s’engager, sans consentement de son équipe, « dans des sports ou des activités qui constituent un danger substantiel pour sa santé et sa sécurité ». Une liste de loisirs qui inclut le soccer.

Matko Miljevic pourrait ainsi écoper d’une amende ou d’une suspension de la part de la MLS.

À noter que l’Argentin est en recherche active de temps de jeu avec le CFM, lui qui n’a disputé que 124 minutes pour l’équipe en 2023. Cela explique peut-être en partie son envie de se délier les jambes dans un tel circuit.

« Une attention négative »

La ligue amateur en question, c’est la Ligue québécoise de soccer Calcetto (QCSL), une organisation établie à Laval depuis 1994.

Miljevic s’y serait inscrit il y a quelques semaines, sous le pseudonyme de « Nicolas Sotelo ».

« Il a joué sous un nom complètement différent de son nom », explique au téléphone avec La Presse le directeur de la QCSL, qui préfère ne pas être nommé.

« Nous, on ne savait pas. On a un système d’honneur quand on inscrit des joueurs. On leur demande leur nom et leur date de naissance. […] C’est tout simplement le minimum qu’on demande. »

Le nom de Matko « Milojevic » figure aujourd’hui sur le site de la ligue, avec sa photo et la mention « Suspended indefinitely ».

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB DE LA QCSL

Mais ce n’est pas l’enjeu de son nom, le vrai problème. « Ce n’est pas à nous à l’empêcher de jouer dans notre ligue » si Miljevic fait ce choix de « vie personnelle », estime le directeur.

C’est que les agissements du joueur professionnel dans le circuit amateur ont commencé à déplaire avant même l’altercation de lundi soir.

« On n’a pas apprécié la façon dont il a parlé avec un de nos arbitres » il y a quelques semaines, « pour quelque chose qui ne lui appartenait même pas ».

« Je l’ai vu deux, trois fois dans ma ligue, et chaque fois il attirait une attention négative », explique le directeur, qui note un manque de professionnalisme de la part de Miljevic.

Arrive lundi soir. L’Argentin est venu assister au match de son équipe, sans y prendre part.

« Il était sur le banc, raconte le gestionnaire. Il y a eu quelque chose, un mot entre lui et un joueur adverse. Et [Miljevic] a craché dessus. Le gars de l’autre équipe a répliqué quelque chose en espagnol, il s’est levé et lui a donné un coup de poing au visage. C’est pour ça qu’il a été suspendu. »

Le code de conduite de la QCSL indique qu’une suspension de « cinq semaines minimum » est de mise lorsque ce type d’évènement a lieu.

« Il est suspendu jusqu’à nouvel ordre » parce que « les cinq semaines, ce n’est pas assez », lance le directeur. Il ne croit pas, de toute façon, que le joueur du CFM voudra revenir botter le ballon dans sa ligue.

Est-ce que ce genre d’évènement arrive souvent en QCSL ?

« Dans notre ligue, on gère à peu près 3000 matchs par année, répond-il. Un évènement comme ça peut arriver quatre, cinq fois dans une année. […] On a la réputation d’être vraiment stricts à ce chapitre. »