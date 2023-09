Âgé de 16 ans

Lamine Yamal, plus jeune joueur et buteur de l’histoire de la Roja

(Tbilissi) À seulement 16 ans, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est devenu vendredi le plus jeune joueur à faire ses débuts et à marquer un but avec l’Espagne lors du match de qualification pour l’Euro-2024 contre la Géorgie, à Tbilissi.