Après une dizaine de minutes à peine, un scénario présenté plusieurs fois cette saison s’est mis à rejouer. Pour une énième fois. C’est un script que l’on a vu tant de fois cette saison, qu’il en est ennuyant et prévisible : le CF Montréal a été mis hors de portée d’emblée sur la route.

Ah cette intrigue ? Ou peut-être celle concernant la panne sèche offensive du club, blanchi à ses trois dernières sorties ? Qu’importe, l’issue était connue dès le départ et cette fois c’est le Fire de Chicago qui a eu le plaisir de rosser les Montréalais 3-0, mercredi soir au Soldier Field.

Et pourtant le CF Montréal a eu une chance en or pour marquer en vertu d’un penalty. Or, quand rien ne va, rien ne va. Ariel Lassiter a envoyé sa frappe directement sur le poteau et le CF Montréal n’a jamais été capable de générer le moindre stress chez les locaux.

Si tout a été nécessaire pour que Montréal s’extirpe des bas-fonds du classement de la MLS pour relancer sa saison, il n’a pas eu besoin de faire grand-chose pour péricliter tout aussi rapidement.