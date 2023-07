(Montréal) Le CF Montréal n’est pas en position pour prendre des semaines à la légère. Surtout pas celle qui vient.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir échappé de précieux points à domicile contre le New York City FC et Atlanta United, le Bleu-blanc-noir prend la direction de Chicago pour y affronter le Fire, mercredi soir.

En jetant un œil au classement de l’Association Est, les Montréalais peuvent constater que le Fire détient le même nombre de points qu’eux avec le même nombre de matchs. Ce n’est donc pas le moment pour la troupe de Hernan Losada de donner un coup de main à des adversaires directs.

Même si c’est une semaine intéressante pour le classement de l’Est, alors que le CF Montréal (8-11-2) se mesurera aussi au Charlotte FC, Losada refuse de mettre de la pression sur ses joueurs parce que le classement est encore très loin d’être joué.

« Même si tu gagnes, tu ne fermes pas vraiment la porte au classement. Il reste beaucoup de points à aller chercher jusqu’à la fin et le classement est très serré. Chaque match et chaque point est important », a mentionné l’entraîneur-chef.

Si le CF Montréal va moins bien par les temps qui courent, après avoir été blanchi trois fois de suite, le Fire (6-7-8) regarde vers le haut. La formation de Chicago a remporté trois de ses quatre dernières sorties.

Le Fire a cependant perdu ses quatre dernières rencontres face aux Montréalais et parions que l’entraîneur-chef par intérim de la formation de Chicago, Frank Klopas, souhaitera mettre fin à cette disette contre son ancienne équipe.

Ce sera également une soirée de retrouvailles pour l’attaquant Kei Kamara, qui a été impliqué dans une dispute contractuelle avec le CF Montréal avant le début de la saison, après avoir rendu de très fiers services au Bleu-blanc-noir en 2022.

Kamara a touché la cible à cinq reprises cette saison, ce qui le placerait au sommet des meilleurs buteurs du CF Montréal. Le vétéran sierraléonais, qui participera au match des étoiles de la MLS, a également inscrit 13 buts en carrière contre les Montréalais, en incluant les éliminatoires, ce qui constitue sa meilleure récolte contre un même adversaire, à égalité avec le Fire.

Encore une fois, Losada a voulu calmer le jeu concernant l’attaquant qu’il a côtoyé pendant le camp d’entraînement, mais ses anciens coéquipiers ont hâte de l’affronter.

« C’est sûr que les joueurs le connaissent bien. On verra si Kei commence le match ou nous, mais ce n’est pas la première fois que nous allons jouer contre un ancien joueur du CF Montréal, a dit Losada. L’important, c’est de préparer le match contre le Fire et non contre Kei. »

« Kei a été un coéquipier extraordinaire. C’était bien de l’avoir ici. Le Fire a vu que c’était un excellent joueur et il prouve encore que l’âge ce ne sont que deux chiffres. Nous savons que ce ne sera pas facile à Chicago et qu’il ne va pas rendre la tâche facile », a ajouté Toye.

On sait d’ores et déjà que le défenseur Rudy Camacho ne sera pas de la formation, lui qui a écopé un match de suspension en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Victime d’une hernie sportive il y a quelques semaines, Lassi Lappalainen manquera également à l’appel. Le cas de Mathieu Choinière (cheville) est réévalué quotidiennement et il pourrait être en uniforme mercredi.

Utilisé lors de quatre matchs à Gold Cup avec le Guatemala, Aaron Herrera rejoindra l’équipe à Chicago. Son temps de jeu pourrait être limité contrairement à celui de Zachary Brault-Guillard, qui n’a disputé qu’une seule partie avec le Canada lors de ce tournoi.