(Montréal) Le CF Montréal est encore au plus fort de la course aux éliminatoires dans l’Association Est, mais il devra trouver une façon de remplir le filet adverse pour y rester.

Simon Servant La Presse Canadienne

Au lendemain d’un cuisant revers de 3-0 aux mains du Fire, le Bleu-blanc-noir s’est réveillé en 10e position dans l’Est, hors du portrait des éliminatoires, après s’être fait ravir le neuvième et dernier rang y donnant accès par la troupe de Chicago.

Malgré tout, c’est le manque d’attaque et les occasions ratées qui ont à nouveau retenu l’attention après l’entraînement de la formation montréalaise au Centre Nutrilait, jeudi.

Blanchis à leurs quatre dernières sorties, les hommes de Hernan Losada ont accordé deux buts dans les 11 premières minutes et un troisième, à la 33e minute. Lorsqu’ils ont eu la possibilité de créer une étincelle, Ariel Lassiter a frappé le poteau lors d’un penalty, à la 36e minute, et ils ont ensuite manqué de finition dans la surface de réparation.

« Je pense que nous devons être plus patients et plus concentrés dans le dernier tiers. Quand les centres arrivent, il faut que nous soyons plus présents et plus combatifs. Il faut être plus décisifs dans nos actions et profiter de nos deuxièmes chances », a analysé le milieu de terrain québécois Nathan Saliba.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L'entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada

Tout le monde semble avoir sa petite idée des solutions pour aider le CF Montréal à débloquer offensivement, mais sur le terrain, personne ne semble en mesure de les appliquer. Même Losada ne semble pas convaincu qu’il puisse utiliser encore d’autres options pour générer de l’attaque.

L’Argentin pourrait utiliser la Coupe des Ligues pour tenter d’autres combinaisons, mais entre-temps, il a un autre adverse direct à négocier samedi soir.

Pour être honnête, je pense que nous avons pratiquement essayé toutes les options. Peut-être que nous pourrions donner plus de minutes à des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué, de les faire jouer à une position où nous pensons qu’ils peuvent performer. La Coupe des Ligues peut être une opportunité pour travailler l’aspect physique et mental. Hernan Losada

Le CF Montréal a été coincé dans une situation semblable en début de saison. Il n’avait gagné qu’un seul de ses sept premiers matchs, subissant au passage six jeux blancs.

L’équipe a su se ressaisir et remonter au classement, notamment grâce à six blanchissages consécutifs à domicile. Losada entend bien prendre cette séquence en exemple pour motiver ses joueurs, parce qu’ils l’ont déjà réalisée, mais aussi parce que la saison est loin d’être jouée.

« Nous avons déjà vécu une situation difficile en début de saison et nous avons réussi à remonter la pente. Nous avons connu de bons matchs, des blanchissages et de bonnes performances collectives en défensive. La compétition est ouverte et il y a encore beaucoup de points à gagner. C’est bien de donner des critiques constructives entre nous parce que ça fait du bien », a dit l’entraîneur-chef.

Contre le Fire, Losada a accueilli le retour au jeu du capitaine Samuel Piette, absent depuis le 1er avril en raison d’une blessure. Aaron Herrera et Zachary Brault-Guillard ont également disputé un premier match depuis leur retour de la Gold Cup.

En l’absence de Herrera et Brault-Guillard, le poste de latéral droit s’est avéré une véritable porte tournante. Plusieurs joueurs ont joué à cette position, mais avec peu de succès. Gabriele Corbo a montré de belles choses la semaine dernière, mais il était de retour en défensive centrale face au Fire.

Losada n’a pas caché qu’il était heureux de retrouver ses deux réguliers dans le couloir droit. Et lorsque Piette aura retrouvé son rythme de saison, sa troupe sera en mesure de faire un autre pas en avant.

« Nous éprouvions des difficultés du côté droit et nous avons utilisé des joueurs qui ne jouaient pas à cette position. Aaron nous a rejoints à Chicago alors qu’il ne pouvait pas nous donner 90 minutes. ‘Zach’est revenu mardi, mais il s’était entraîné dans un autre système. Avec ces retours et celui de ‘Sam’, s’ils sont en forme, l’équipe va naturellement s’améliorer et c’est ce que nous visons », a déclaré Losada.

L’entraîneur-chef n’a pas confirmé la rumeur d’un média hondurien, qui a indiqué que l’attaquant Romell Quioto, blessé depuis deux mois, serait bientôt de retour à Montréal.

« Je n’ai aucune information concernant Romell », a-t-il simplement laissé entendre.