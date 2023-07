« Nous n’allons pas vraiment parler du Charlotte FC, nous allons parler de nous et de notre jeu. C’est le moment de faire des analyses de notre match, ce que nous faisons pour nous améliorer et pour marquer. Il faut voir comment être plus solides pour garder le zéro parce que c’était la base de notre succès. Nous parlerons des bonnes choses accomplies lors des matchs avant cette séquence », a exprimé l’entraîneur-chef Hernan Losada.

(Montréal) Le CF Montréal n’a pas choisi le meilleur moment pour connaître sa pire séquence en trois mois, mais il peut faire amende honorable avant la Coupe des Ligues.

Simon Servant La Presse Canadienne

Il reste encore plusieurs semaines à la saison de la MLS, mais le Bleu-blanc-noir avait l’occasion de lancer un message clair à ses rivaux directs dans l’Association Est.

Après n’avoir obtenu qu’un seul point à leurs quatre dernières parties, subissant un blanchissage lors de chacune de celles-ci, les Montréalais reviennent au stade Saputo pour y accueillir le Charlotte FC (6-8-8), samedi soir.

Ils disputeront un dernier match en MLS avant d’entamer la semaine prochaine la Coupe des Ligues, un nouveau tournoi mettant en vedette les équipes de la MLS et de la Liga MX au Mexique.

Les déboires du CF Montréal (8-12-2) ont d’ailleurs commencé en Caroline du Nord, le 24 juin. À ce moment, les hommes de Hernan Losada avaient connu une bonne première demie, mais ils avaient dû résister à une domination en deuxième demie pour arracher un match nul de 0-0.

Ensuite victime de deux défaites à domicile, tous deux par la marque de 1-0 contre le New York City FC et Atlanta United, la formation montréalaise vient d’encaisser un gênant revers de 3-0 aux mains du Fire à Chicago, mercredi soir.

Pour Losada, l’important n’est pas nécessairement de répéter ce qu’ils avaient bien fait à Charlotte il y a trois semaines, mais de répéter ce qu’ils avaient réussi à montrer avant de s’engouffrer dans les défaites.

« Nous n’allons pas vraiment parler du Charlotte FC, nous allons parler de nous et de notre jeu. C’est le moment de faire des analyses de notre match, ce que nous faisons pour nous améliorer et pour marquer. Il faut voir comment être plus solides pour garder le zéro parce que c’était la base de notre succès. Nous parlerons des bonnes choses accomplies lors des matchs avant cette séquence », a exprimé l’entraîneur-chef.

En un clin d’œil, le CF Montréal a non seulement raté une occasion de grimper au classement, mais il est actuellement hors du portrait des éliminatoires. Le club est impliqué dans une bataille avec cinq autres équipes pour les deux dernières places donnant accès au tournoi de fin de saison.

Intraitable ou presque au stade Saputo, le Bleu-blanc-noir s’est même mis à échapper des points précieux devant ses partisans. Notamment en raison de son incapacité à marquer lorsqu’il concède le premier but.

Les Montréalais ont alloué le premier but lors de 13 matchs cette saison et ils n’ont amassé qu’un seul point lorsque ça se produit, au terme d’un match nul de 2-2 contre DC United, à la fin du mois de mai.

Le manque de finition a fait défaut dernièrement et les partisans l’avaient d’ailleurs constaté face au Charlotte FC. Pendant la rencontre, Sunusi Ibrahim s’était présenté seul devant le gardien Kristijan Kahlina, mais il n’avait pas réussi à le déjouer malgré tout l’espace devant lui.

Contre le Fire, Ariel Lassiter a frappé le poteau lors d’un penalty décerné à la 36e minute. Fraîchement revenu de la Gold Cup, où il a disputé quatre parties avec le Guatemala, Aaron Herrera a cependant vu des choses intéressantes en deuxième demie.

« Nous devons courir plus de risques et tenter un peu plus notre chance pour marquer des buts. Ce que vous avez vu en deuxième demie contre Chicago, la liberté avec laquelle nous jouons, c’est ce dont nous avons besoin. Nous n’avions pas peur de commettre des erreurs. Nous en avons parlé entre nous après le match. Nous avons vu qu’il faut être plus braves et c’est ce qui va payer », a-t-il observé.

Le Charlotte FC n’a pas gagné à ses sept derniers matchs (0-2-5) et il pourrait sembler un adversaire prêt à se faire battre, samedi. Mais comme Losada l’a mentionné si souvent depuis le début de la campagne, les matchs faciles n’existent pas en MLS.

Pointant au 12e échelon avec le même nombre de points que les Montréalais, le Charlotte FC a tout de même enfilé l’aiguille 10 fois pendant sa séquence sans victoire.

« C’est une équipe dangereuse qui a de la qualité en attaque. Elle joue avec beaucoup d’intensité et ce sera à nous d’égaler cette intensité », a souligné Herrera, qui affrontera son bon ami Justin Meram.

Le CF Montréal mettra en jeu sa fiche immaculée de 2-0-1 en trois duels face au Charlotte FC depuis son arrivée en MLS, en 2022. Pour l’occasion, le milieu de terrain Mathieu Choinière pourrait obtenir des minutes, après avoir accompagné ses coéquipiers sur le banc à Chicago.